Roma paralizzata mercoledì 14 maggio, strade chiuse e viabilità stravolta: il motivo

Mercoledì 14 maggio si annuncia come un’altra giornata di passione per i residenti della Capitale, già messi a dura prova dai lavori e dal traffico del Giubileo, ai quali si sono aggiunte le giornate frenetiche per il Conclave che ha portato all’elezione di papa Leone XIV. Del resto Roma è una della città più congestionate d’Europa.

Secondo il Global Traffic Scorecard 2024 la Città Eterna è quarta tra le metropoli europee più intasate. Ancor peggio infatti va agli automobilisti costretti a circolare tra le trafficatissime strade di città come Londra (per il quarto anno consecutivo in testa a questa poco invidiabile classifica), Parigi e Dublino. A Roma gli automobilisti trascorrono in media circa 71 ore bloccati nel traffico.

Insomma, piove sul bagnato e le chiusure del 14 maggio non promettono sicuramente di diminuire il numero di ore che gli abitanti della Capitale devono trascorrere, loro malgrado, impelagati nel bel mezzo di una circolazione stradale che va a singhiozzo. Ecco perché il 14 maggio il traffico di Roma rischia una volta ancora di rimanere paralizzato.

Roma, ancora strade chiuse e stravolgimenti alla viabilità per il 14 maggio: ecco il motivo

Sono previste diverse chiusure in occasione della finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025 prevista per mercoledì, 14 maggio, allo stadio Olimpico, che dalle 21 vedrà Milan e Bologna sfidarsi nel match di ritorno (all’andata i rossoneri si sono imposti per 3-1 su un Bologna capace di confermarsi malgrado gli addii eccellenti della scorsa stagione).

Per motivi legati alla sicurezza lungo le strade che interessano lo stadio son previsti dei divieti di sosta e di fermata. Entro le 17 di mercoledì scatteranno le chiusure al traffico in viale Tor di Quinto (nel tratto compreso tra via Civita Castellana e piazzale di Ponte Milvio), lungotevere Maresciallo Diaz (tra via Antonino di San Giuliano e piazza Lauro De Bosis), Ponte Duca d’Aosta, lungotevere Cadorna, Fellini, Della Vittoria e Oberdan, piazzale Maresciallo Giardino, piazza del Fante e piazza Monte Grappa.

Sono previste delle chiusure anche su via dei Monti della Farnesina. Dalle limitazioni sono esclusi i veicoli di soccorso pubblico e pronto intervento, quelli dei residenti, quelli usati dagli steward dello stadio, i mezzi autorizzati e muniti di passi. Avranno via libera anche ciclomotori, motoveicoli a due o tre ruote e biciclette. Per l’occasione Lega Serie A, Sport e Salute, Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità hanno lanciato la seconda edizione del progetto “Road to Zero”.

L’iniziativa permetterà a chi ha un biglietto per la partita di salire gratuitamente sui mezzi pubblici. Un modo da spingere i tifosi a optare per bus e tram in luogo dell’auto privata per raggiungere lo stadio Olimpico. Nel giorno della finale di Coppa Italia sarà dunque possibile spostarsi gratis a Roma sui mezzi Atac.