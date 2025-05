Ribaltone meteo a partire da questo giorno: le temperature si alzeranno drasticamente

Temporali, instabilità, un clima che tutto è sembrato fuorché primaverile. Tra fine aprile e questo inizio di maggio 2025 l’Italia ha vissuto un periodo piuttosto anomalo sul piano meteorologico. Invece di salire, come ci si attenderebbe in questa stagione, le colonnine di mercurio sono rimaste insolitamente basse, con valori anche inferiori di diversi gradi alle medie stagionali.

Questa situazione si è verificata soprattutto al nord e al centro. Nelle aree montane si sono verificate anche nevicate fuori stagione, con disagi al traffico e rallentamenti per le attività agricole. Un flusso costante di correnti fredde di provenienza artica ha attraversato il bacino del Mediterraneo producendo una diffusa instabilità accompagnata a cieli grigi e piogge frequenti. Anche nelle zone meridionali della Penisola talvolta improvvisi temporali e forti venti hanno interrotto le giornate di sole.

Uno scenario come questo ha deluso chi si attendeva già un anticipo dell’estate in questo periodo. Tuttavia qualcosa potrebbe presto cambiare. All’orizzonte si profila un grosso cambiamento. I modelli meteo, spiegano gli esperti di ilmeteo.it, convergono su un cambiamento che si annuncia radicale. Ecco a partire da quando si alzeranno le temperature.

Meteo, arriva il ribaltone: ecco da quando le temperature si alzeranno drasticamente

Dalla seconda metà di maggio in avanti un anticiclone africano è pronto a invertire la tendenza e far schizzare le temperature ben oltre le medie del periodo. In questo modo avremo davvero un assaggio d’estate anticipata su gran parte dello Stivale. Aprile e la prima metà di maggio sono stati caratterizzati da frequenti temporali in buona parte della Penisola. Ma adesso la configurazione meteo è in procinto di cambiare,

L’anticiclone sta per mutare radicalmente il quadro climatico. Non solo in Italia, ma anche nel Vecchio Continente. I meteorologi guardano con attenzione all’anticiclone africano che, dalle aree interne di Marocco e Algeria si estenderà verso l’Europa occidentale e il mar Mediterraneo. Indicativamente la data da segnare sul calendario si colloca dal 18-19 maggio in avanti. Il mutamento interesserà anche il nostro Paese.

Con l’avanzata dell’alta pressione una massa d’aria calda di origine subtropicale si farà largo e porterà a una maggiore stabilità atmosferica. In sostanza avremo più sole e più caldo, con temperature decisamente più elevate. Gli esperti non escludono che il termometro possa toccare punte massime anche superiori ai 25-26°C nelle zone del Centro-Nord.

Queste singolari condizioni meteo-climatiche potrebbero permanere fino a fine maggio. Se questo scenario dovesse realizzarsi avremmo a tutti gli effetti la prima vera prova tecnica d’estate, con un passaggio di testimoni tra primavera e estate con la diffusione di un caldo generalizzato su tutto il territorio della Penisola. Va detto però che non tutti i modelli atmosferici concordano con questa previsione.