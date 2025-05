L’armadio della nonna è sempre così profumato che le ho chiesto quale fosse il suo segreto: ora anche il mio è perfetto

Ci sono profumi che soltanto a sentirli in lontananza, ci fanno viaggiare con la mente e ci permettono di far riaffiorare quei ricordi che abbiamo custodito gelosamente dentro di noi. Uno fra questi ad esempio, evoca proprio il momento in cuoi, i pomeriggi a casa della nonna, aprivamo i suoi cassetti o il suo armadio e venivamo travolti da un’incredibile profumo di fresco e pulito.

La nonna era così orgogliosa del risultato ottenuto, che non aspettava altro che ci facessimo grandi per rivelarci poi il suo segreto. E ora che il tempo è passato, non possiamo fare altro che mettere in pratica i suoi trucchetti per ottenere anche noi degli armadi e dei cassetti profumatissimi, ma utilizzando soltanto dei rimedi 100% naturali.

Come profumare armadio e cassetti con dei semplici rimedi naturali

Avere armadi profumati non solo è una piacevole sensazione, ma soprattutto renderà l’idea che tutto sia pulito ed igienizzato efficacemente. Per ottenere questo risultato, ovviamente sarà davvero importante che gli armadi e i cassetti vengano puliti periodicamente. Una volta fatto questo, si potrà aggiungere quel tocco in più che permetterà di sentire quel profumo che tanto ci piace.

Anche se in commercio esistono tantissimi profumatori per armadi e cassetti, optare per qualcosa che sia completamente naturale è senza dubbio la scelta migliore, sia per l’ambiente, ma anche per noi stessi. Ecco che quindi, il primo trucchetto prevede l’utilizzo della lavanda essiccata. Questa pianta dalle molteplici proprietà, ha un odore intenso e duraturo, basterà sistemarla all’interno di sacchetti di stoffa e posizionarla nei vari angoli, l’effetto sarà immediato.

Un altro metodo è quello che prevede l’utilizzo di bicarbonato e oli essenziali. In questo caso basterà prendere un sacchettino, mettere del bicarbonato e aggiungere qualche goccia di olio a propria scelta, il profumo sprigionato sarà incredibile. Anche l’idea di gessetti e oli essenziali è ottima per profumare gli armadi ma soprattutto i cassetti. Poche gocce versate direttamente sui gessetti bianchi e il profumo verrà rilasciato lentamente. Infine, si potranno anche utilizzare le bucce essiccate di limone ed arancia, in questo modo il profumo agrumato sarà davvero gradevole. Anche in questo caso si potranno sistemare nei sacchettini di stoffa da riporre poi negli armadi o anche nei cassetti.