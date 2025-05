Cambiare look al proprio bagno senza doverlo ristrutturare: come farlo in 7 mosse

Hai voglia di dare un nuovo 'look' al tuo bagno? Ecco 7 semplici consigli da seguire per cambiare completamente aspetto, ma senza ristrutturare.

Il bagno è uno degli ambienti di casa in cui passiamo una buona parte del nostro tempo. Un piccolo rifugio pronto ad accoglierci quando sentiremo il bisogno di allontanarci da tutto e tutti anche solo per pochi minuti. Oltre poi, ad essere il posto in cui ci andremo a dedicare alla nostra igiene personale. Tutto al suo interno dovrà essere sistemato in modo tale da renderlo più pratico e funzionale possibile.

Ogni oggetto ed ogni elemento messo al suo interno non è di certo posizionato a caso, ma seguire degli schemi e anche delle regole ben precise. Tuttavia, con il passare del tempo, ma anche con il cambiare della moda, ci si potrebbe stufare di quello che un tempo era il nostro bagno preferito e sentire l’esigenza di apportare qualche piccola modifica. Ristrutturarlo non è di certo il caso, visti i costi e il caos che si genera, allora come fare per cambiare aspetto al proprio bagno?

7 semplici consigli da seguire per cambiare aspetto al bagno ma senza ristrutturarlo

Non è detto che per cambiare aspetto ad un ambiente la ristrutturazione è l’unica via percorribile, anzi, esistono diverse alternative sicuramente meno dispendiose ed invasive. Nello specifico, per dare un nuovo look al proprio bagno ci sono 7 semplici consigli da seguire e l’effetto sarà davvero ‘wow’.

Vediamo nel dettaglio quali sono le 7 semplici mosse per cambiare subiti aspetto al bagno:

Decluttering: iniziando ad eliminare quello che non serve o che occupa solo spazio, si inizierà ad ampliare gli spazi, ottenendo già maggiore superfice libera; Cambiare tessuti: tappeti, tende e tende per la doccia devono essere sostituti con fantasie più moderne; Elementi salvaspazio: in un bagno moderno non possono di certo mancare soluzioni salvaspazio che permettono di sfruttare al massimo ogni centimetro; Tocco di verde: aggiungere qualche piccola piantina non solo permette di portare un tocco di colore al bagno, ma aiuta anche a purificare l’aria; Quadri: un tocco di arte in bagno potrebbe davvero fare la differenza e cambiare completamente aspetto ad un ambiente che spesso è privo di personalità; Candele: anche le candele nel bagno portano quel tocco in più che non guasta e se profumate, rendono anche l’aria molto più gradevole; Asciugamani nuovi: anche semplicemente sostituire la vecchia biancheria, utilizzando nuove tonalità farà sicuramente la differenza.

Ecco che quindi, basterà davvero poco per ottenere un bagno completamente nuovo, ma senza aver fatto ristrutturazioni e senza aver speso cifre sconsiderate.