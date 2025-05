Il Paradiso delle Signore 10, ritorno Maria Puglisi: la decisione sconcerta i fan

Tutti i fan de Il Paradiso delle Signore ricordano Maria Puglisi, la figlia maggiore di Ciro e Concetta volata a Parigi per seguire il suo sogno di diventare una stilista affermata nell’atelier di Defois. La sorella di Agata ha conquistato tutti con la tempra determinata e il carattere forte, dimostrandosi capace di tenere testa anche a papà Ciro.

Ma soprattutto gli appassionati della soap hanno in mente la tormentata storia d’amore tra Maria e Matteo Portelli. Una passione nata in maniera lenta e graduale, che nel tempo ha portato la stilista a lasciare Vito, il fidanzato storico, senza esitare a mettersi contro la sua famiglia pur di seguire cosa le dettava il cuore.

La truffa Hofer però ha definitivamente separata le strade di Matteo e Maria, che non ha perdonato al fratello di Marcello di averla tenuta all’oscuro di un fatto tanto grave come il suo coinvolgimento – seppure dietro ricatto – nell’inganno architettato da Umberto alle spalle di Barbieri. Nella nuova stagione del Paradiso delle Signore ci sarà Maria Puglisi?

Maria Puglisi tornerà ne Il Paradiso delle Signore?

Nella stagione numero nove de Il Paradiso delle Signore non abbiamo visto Chiara Russo nei panni di Maria Puglisi. Sono in tanti a chiedersi se nelle puntate della prossima stagione la stilista tornerà a far parte delle trame del period drama ambientato nella Milano del boom economico. Le riprese del Paradiso 10 cominceranno il 26 maggio, appuntamento a metà settembre per la messa in onda.

Molte cose sono cambiate nel frattempo. Dopo la fine della storia con Maria, Matteo è precipitato in un vortice cupo. A lungo Marcello non ha voluto saperne di perdonarlo. In più il peso dei sensi di colpa stava schiacciando il contabile del Paradiso, ripudiato praticamente da tutti all’infuori di mamma Silvana. L’arrivo di Odile ha cambiato nettamente il corso della storia.

La contessina ha di fatto riabilitato alla vita Portelli, prima spronandolo a riscoprire la sua vecchia passione per la musica, poi diventando la sua collaboratrice nella stesura di brani destinati a riscuotere un crescente successo. Tutto indicava che i due presto si sarebbero legati sentimentalmente. Nella seconda parte della stagione però si è ripresentato Guido Castelli, l’ex di Odile, ormai affermato produttore cinematografico.

Il ritorno di Guido – intenzionato a riprendere la storia d’amore con la giovane Sant’Erasmo – ha complicato non poco le cose tra Matteo e Odile. Se anche Maria facesse ritorno a Milano è facile capire che la situazione si farebbe ancora più ingarbugliata. Al momento però le anticipazioni sono deludenti per i fan. Nulla è trapelato che possa far pensare a un ritorno di Maria Puglisi nella soap, almeno per il momento.