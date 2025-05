Da oggi le candele alla citronella le faccio in casa: sono efficaci e non spendo nemmeno tanto

A breve ci troveremo a vivere una delle stagioni, che al tempo stesso riesce essere bella e dannata, ossia l’estate. Bella, perché finalmente si potrà andare al mare, godere delle belle giornate e progettare le prossime vacanze, dannata invece, perché le sue temperature riescono ad essere così alte, da rendere poco piacevole persino uscire di casa per andare a fare semplicemente la spesa o per recarsi a lavoro.

Un altro aspetto che proprio non piace dell’estate, è la presenza di tutti quei piccoli insetti capaci di rendere fastidiose anche le giornate più tranquille. In primis ovviamente ci sono le zanzare, che con il loro ronzio diventano insopportabili e disturbano soprattutto se si decide di godere un po’ degli spazi esterni di casa. Un vero tormento, ma che per fortuna ha diverse soluzioni, soprattutto per balconi, terrazzi e giardini.

Come preparare in casa delle efficaci candele alla citronella: funzionano subito

Uno dei metodi più utilizzati per l’esterno per poter allontanare le zanzare, è quello di utilizzare le classiche candele alla citronella, che una volta accese rilasceranno nell’aria un odore particolarmente intenso e che aiuterà tenere lontano le zanzare. In commercio esistono tantissime tipologie, ma perché comprare quando in realtà si possono realizzare facilmente in casa?

Sono in pochi a saperlo ma le candele alla citronella possono essere realizzare in casa senza troppe difficoltà. Nello specifico ecco che cosa servirà:

Barattoli di vetro puliti

Cristalli di cera naturale, come la cera di soia o la cera d’api

Stoppini per candele

Olio essenziale alla citronella

Pentolini

Coloranti per cera (opzionale)

Per prima cosa prendere i barattolini di vetro e lavarli accuratamente per rimuovere eventuali tracce d’impurità. A questo punto si potranno personalizzare usando colori per vetri, tempere o semplici applicazioni da fissare. Una volta fatto questo, con della colla a caldo fissare la base dello stoppino all’interno del barattolo di vetro. Nel frattempo sciogliere la cera a bagno maria e quando sarà completamente trasparente aggiungere 3-4 gocce di olio essenziale. A questo punto, mantenendo lo stoppino ben al centro, versare la cera nei barattoli. Una volta riempiti, bisognerà aspettare che si solidifichino completamente, ma è un’operazione che non dovrebbe richiedere molto tempo. Una volta che la cera sarà ben dura, ecco le candele alla citronella sono pronte per essere utilizzate.