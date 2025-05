Musetti-Alcaraz, niente da fare per l’azzurro: semifinale già scritta

I tifosi non stanno più nella pelle per la semifinale romana tra Alcaraz e Lorenzo Musetti. Non ci sono però grandi notizie per l'azzurro

Gli Internazionali d’Italia stanno entrando nel vivo con la fase finale ormai alle porte. Al cospetto del caldissimo pubblico di Roma continua la straordinaria cavalcata di Lorenzo Musetti che ieri ha strappato il pass per le semifinali battendo anche il campione uscente Alexander Zverev.

Altra prestazione di alto profilo per il fenomeno di Carrara che si conferma un top 10 di grande valore e si prepara ad una semifinale estremamente complessa contro un tennista del calibro di Carlos Alcaraz, che a sua volta ai quarti ha battuto il britannico Draper in due set per 6-4, 6-4.

Si prospetta quindi una partita piuttosto difficile per Musetti che in conferenza stampa dopo aver battuto Zverev ha parlato persino di ‘liberazione’: “La sensazione, se dovessi descriverla, è quasi di liberazione. Una vera liberazione. È stato un match molto fisico, con scambi lunghi. Era la prima per me sul Centrale di sera. Sicuramente aver salvato quei quattro set point in quel momento ha destabilizzato lui. Sono stato bravo a sfruttare i suoi errori nel tie-break e poi a rientrare nella lotta nel secondo set brekkandolo alla fine con un bel game”.

Ora il prossimo ostacolo verso la gloria risponde al nome di Carlos Alcaraz, che Musetti ha già affrontato lo scorso 13 aprile nella finalissima di Montecarlo.

Internazionali d’Italia, Musetti sfavorito a Roma: Alcaraz già festeggia

A proposito della sfida contro Alcaraz, lo stesso Musetti ha evidenziato: “Sarà una partita a viso aperto. Mi dispiace aver concluso in quel modo la finale a Monte-Carlo. Mi sarebbe piaciuto giocarla in maniera competitiva fino alla fine. Sarà una partita difficile, un altro test che mi metterà alla prova. Scendere in campo con questo magnifico pubblico mi motiva. È un vantaggio, sembra di essere in una vera arena. Cercherò di enfatizzare questa parte italiana qui a Roma” .

La crescita di Musetti è dunque sotto gli occhi di tutti ed il pubblico del Foro Italico farà di tutto per sostenere il tennista di Carrara, che però parte con sfavori del pronostico, anche alla luce del precedenti.

L’azzurro è infatti sotto per 4-1 negli scontri diretti con l’iberico con l’unico successo che risale al 2022 ad Amburgo. Per i principali siti di scommesse sembrano esserci pochi dubbi sulla possibile vittoria di Alcaraz.

Nello specifico Musetti è pagato a quota 3,30 per Snai e 3,25 per Goldbet e Netbet. Al contrario Carlos vale 1,32 per Snai e 1,31 per Goldbet e NetBet.