Un Posto al Sole non andrà in onda, pausa improvvisa: la nuova programmazione

La veterana delle soap di casa nostra si ferma. Ecco quando non andrà in onda Un Posto al Sole e le ragioni dello stop.

Il periodo estivo porta sempre con sé dei cambi di programmazione per quel che riguarda il palinsesto televisivo. L’avvicinarsi delle ferie e le relative distrazioni impongono dei cambiamenti nella programmazione delle trasmissioni. Ma non solo: anche le serie televisive e le soap sono soggette a variazioni o a lunghe pause.

Pensiamo solo al Paradiso delle Signore: la soap di Rai 1 ha terminato la nona stagione lo scorso 5 maggio dando appuntamento a metà settembre a tutti gli appassionati di Rai 1 (che nel frattempo potranno “consolarsi” con Ritorno a Las Sabinas, la nuova soap spagnola che dal 19 maggio prenderà il posto lasciato sguarnito dal Paradiso).

Un Post al Sole, a differenza de Il Paradiso delle Signore, non conosce soste così prolungate, di oltre quattro mesi. Tuttavia anche la popolare soap ambientata a Napoli osserverà un periodo di stop. Insomma: cambio di programmazione anche per Upas: ecco quando non andranno in onda le vicende legate a Palazzo Palladini.

Un Posto al Sole, ecco quando non andrà in onda la soap di Rai 3

Durante il mese di agosto Un Posto al Sole si fermerà per due settimane. Il periodo di pausa avrà inizio a partire da lunedì 11 agosto, quando si fermeranno le puntate inedite. Alle 20.50 su Rai 3 verrà mandato in onda l’album dei ricordi di Upas, con le storie più belle e avvincenti raccontate nel corso dell’ultima stagione della soap.

L’album dei ricordi di Un Posto al Sole terrà compagnia agli spettatori da lunedì 11 fino a venerdì 22 agosto. La normale programmazione delle puntate inedite riprenderà da lunedì 24 agosto. È allora che comincerà la nuova stagione 2025/2026 pronta ad appassionare di nuovo il pubblico con episodi in prima visione assoluta.

Anche stavolta Un Posto al Sole andrà in stand-by nelle settimane centrali del mese di agosto, quando gli spettatori saranno in gran parte in tutt’altre faccende affaccendati (leggi: ferie e vacanze) e presumibilmente non saranno seduti a casa davanti agli apparecchi televisivi a seguire le vicende del condominio di Posillipo.

Diversamente da Il Paradiso delle Signore, Un Posto al Sole andrà avanti regolarmente durante i mesi della stagione calda. Non si fermerà dunque a maggio, giugno o luglio, ma soltanto nelle due settimane centrali di agosto dove, come detto, la serie andrà momentaneamente in pausa. Nella scorsa stagione la soap aveva fatto registrare peraltro anche ascolti in netta crescita.

L’impennata degli ascolti si spiega con la messa in onda di programmi decisamente più deboli in access prime time da parte di Rai 1 e Canale 5. Durante l’estate 2024 Un Posto al Sole ha fatto registrare picchi di ascolti anche superiori al 9% di share. La soap ha superato così la soglia di 1,6 milioni di spettatori davanti al piccolo schermo.