Ho trasformato dei vecchi calzini spaiati in veri elementi di design: ora tutti vogliono sapere come ho fatto

Ecco come riutilizzare i calzini spaiati che abbiamo in casa: con delle semplice idee diventato degli originalissimi oggetti di design.

Se c’è un mistero che dopo anni sembra ancora non essere stato svelato e che colpisce indistintamente uomini, donne, adulti e anziani, è quello che nessuno riesce a scoprire come mai i calzini in lavatrice vengono inseriti a coppie e puntualmente ci sarà uno che uscirà senza il suo compagno. Un qualcosa di incomprensibile, ma che ancora oggi riesce a fare più danni del previsto.

Ed ecco che quindi, a causa di tutto questo ci ritroveremo decine e decine di calzini spaiati che andranno solo a riempire i cassetti, perché orma nell’atto pratico non potranno più essere indossati, a meno che non si voglia uscire dai classici schemi e metterli lo stesso ai piedi. Tuttavia, siccome la maggior parte non tende ad usarli, la domanda è quindi una sola: cosa fare con tutti questi calzini spaiati? La risposta non è ovviamente gettarli via.

Come riutilizzare in modo creativo i calzini spaiati che abbiamo in casa

Se c’è una cosa che ci permette di poter riutilizzare i calzini spaiati è sicuramente il riciclo creativo, che, grazie alle sue idee permetterà di ridurre gli sprechi. Ecco che quindi, anche dei semplici calzini spaiati tornano utili per essere trasformati in altro e in questo caso in veri elementi di design, perfetti da tenere in casa o anche da regalare. Idee originali, che non faranno mai più gettare via nulla.

Le idee per poter riutilizzare i calzini spaiati di certo non mancano e alcune sono anche piuttosto interessanti. Vediamone quelle che più sembrano originali:

Porta penne: basterà semplicemente prendere una lattina, creare un’apertura sulla base della lattina. Ora non resta che inserire la lattina all’interno del calzino ed ecco pronto un perfetto porta penne anche per i più piccini. Questo stesso sistema potrà andare bene anche per riordinare i pennelli del trucco; Vaso dei fiori: il procedimento è praticamente lo stesso di prima, solo che per creare un piccolo vaso andremo a rifinire bene il tutto, per rendere la lattina con il calzino molto più stabile; Profumatori per armadi e cassetti: se invece vogliamo rendere le cose più semplici, basterà mettere all’interno dei cassetti delle palline profumate oppure dei fiori secchi, o ancora le bucce di agrumi. In questo modo cassetti e armadi saranno sempre profumati; Scalda polsi e scalda muscoli: ritagliando semplicemente le estremità ecco pronti degli originali accessori da indossare subito.

Insomma, le idee di certo non mancano, basterà usare un pizzico di fantasia e con un minimo di manualità anche i calzini spaiati avranno una seconda vita.