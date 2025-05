Parma-Napoli, decisione inaspettata di Conte: tifosi su tutte le furie

Ormai ci siamo: il rush finale della Serie A 2024/25 è entrato nel vivo con le ultime decisive partite che assegneranno uno scudetto combattutissimo. Il Napoli conduce la classifica con un solo punto di vantaggio sull’Inter, rinvigorita dal passaggio in Champions sul Barcellona, e dal mezzo passo falso degli azzurri contro il Genoa che ha ridato speranza alla truppa di Inzaghi.

Da Parma-Napoli e Inter-Lazio passerà quindi una larga fetta della corsa al titolo con gli azzurri di Antonio Conte che dovranno immediatamente rialzare la testa dopo l’ultimo pari interno che ha scatenato anche le critiche di una parte dei tifosi per alcune scelte dell’allenatore.

Gli azzurri però non sembrano intenzionati a mollare, e per coltivare il sogno scudetto dovranno ritrovare i tre punti come fatto nella trasferta precedente di Lecce. Di fronte ci sarà una squadra combattiva e motivata che è in piena lotta per non retrocedere. Il Parma arriva al confronto con i partenopei dopo il deludente ko contro l’Empoli che ha rimischiato le sorti della bassa classifica. La truppa di Chivu dovrà quindi provare a fare risultato mettendo i bastoni tra le ruote alla capolista.

Le insidie della trasferta in terra ducale sono sotto gli occhi di tutti e lo sa benissimo anche Antonio Conte che valuta un possibile cambio di formazione.

Verso Parma-Napoli con Olivera centrale: “È una forzatura”

Con il recupero pieno di David Neres il Napoli potrebbe tornare al 4-3-3 con il brasiliano a completare il trio d’attacco con Politano e Lukaku.

Nel segno della continuità potrebbe esserci invece la difesa, criticatissima dopo i due gol incassati contro il Genoa in maniera peraltro similare.

Nel mirino dei tifosi era finita la scelta di Conte di affidarsi di nuovo a Mathias Olivera nel ruolo di centrale visti gli infortuni di Buongiorno e Juan Jesus, adattando l’uruguaiano ad un ruolo non suo invece di dare fiducia a Rafa Marin.

Lo spagnolo ha giocato pochissimo e non ha conquistato la fiducia dell’allenatore che anche a Parma si prepara a riconfermare Olivera in quella posizione. A tal proposito non sono mancati già alcuni commenti da parte di una fetta dei tifosi sui social: “Olivera è una forzatura, ci è andata bene contro il Lecce, così come ci era andata bene a Monza con Rafa Marin. Col Genoa, però, abbiamo preso gol di testa proprio tra Olivera e Billing. Evitiamo scelte autolesioniste, sarebbe un autogol assurdo. Rafa Marin magari non dà garanzie, ma sicuramente ne dà più di un terzino adattato a centrale”.