Vestiti scoloriti dalla candeggina? Non gettarli via, prova a recuperarli in questo modo e saranno come nuovi

Come cercare di recuperare i vestiti scoloriti dalla candeggina: in questo modo non dovrai mai più gettarli via, tornano (quasi) come nuovi.

La candeggina è uno tra i prodotti che più viene utilizzata in casa. Grazie alle sue particolare composizione, riesce ad agire e a fondo sullo sporco, eliminandolo fino in fondo. Inoltre, è un prodotto perfetto anche per igienizzare le superfici di casa. Ma non è tutto, perché la candeggina si può anche utilizzare per eliminare sporco, germi e batteri dal bucato.

Tuttavia, trattandosi di un composto altamente chimico, sarà molto importante maneggiarla con cautela, prima di tutto per non rischiare di entrare in contatto con le sue sostanze particolarmente aggressive. In secondo luogo, la candeggina tende a macchiare e ‘mangiarsi’ letteralmente il colore, quindi, soprattutto se si usa sul bucato bisognerà fare molto attenzione proprio per evitare che sgambi i capi.

Come cercare di recuperare i vestiti scoloriti dalla candeggina

Nonostante sia usata tantissimo sul bucato, la candeggina purtroppo ha un effetto negativo, ossia che tende a macchiare i capi, soprattutto scuri e colorati, a causa della presenza di ipoclorito di sodio che non smacchia, bensì decolora i tessuti. Ecco perché è molto importante capire dove e come usarla, per evitare poi di ritrovarsi con capi scoloriti e che non possono più essere indossati.

Anche se usare la candeggina sul bucato può sembrare un’ottima idea, in realtà è un gesto che andrebbe fatto con le dovute precauzioni, soprattutto se si tratta di capi scuri o colorati. La sua capacità di mangiare il colore, rischia di lasciare delle macchie ben visibili, che andranno a rovinare il capo. Ma è possibile recuperare i vestiti macchiati dalla candeggina? In alcuni casi sì e ora vedremo nello specifico come fare per cercare di rimediare al danno, a patto però che non si tratta di una macchia troppo estesa, in questo caso infatti, il rimedio sarebbe inefficace.

La prima cosa da fare è agire immediatamente, quindi se si tratta di una macchia appena fatta prendere un comune smacchiatore e versarlo sulla zona e lasciarlo agire per 5 minuti. Successivamente, riempire una pentola con acqua, immergere il capo al suo interno e porta il tutto ad ebollizione, per poi lasciare andare il tutto per 15 minuti. Dopo la bollitura, risciacquare il capo in acqua fredda e lavarlo in lavatrice a 90° con percarbonato sbiancante puro, mescolato con il detersivo che usi abitualmente. Alla fine del ciclo di lavaggio il risultato sarà sorprendente e le macchie di candeggina saranno completamente sparite.