Né vetro, né plastica, ecco come saranno i nuovi lampadari del futuro: l’ecosostenibilità di pari passo con la moda

Anche i lampadari sono diventati sostenibili e in futuro vicinissimo, non saranno più né di vetro e né di plastica: la nuova tendenza piace proprio a tutti.

Con il passare del tempo e con una situazione che non tende a migliorare, anche il mondo del design sta cercando di portare il suo contributo per ridurre l’impatto ambientale. Sempre più spesso infatti, vengo utilizzati materiali green ed ecosostenibili che permettono di ottenere arredi che siano belli esteticamente, ma che allo stesso tempo siano stati realizzati anche con prodotti riciclati.

Anche in casa quindi, sarà possibile inserire elementi di design, sempre pratici e funzionali, ma che allo stesso tempo rispettano l’ambiente. Un cambiamento che via via riguarderà un po’ ogni elemento di casa e si può iniziare ad intravedere già con lampade e lampadari. Infatti, ben presto diremo addio ai classici modelli in vetro, in acciaio o in plastica per lasciare spazio ad un’alternativa completamente diversa dal solito.

I lampadari del futuro non saranno più di vetro o di plastica: ma sarà questo il materiale che andrà di moda

Sappiamo benissimo quanta importanza abbia la luce in casa e per questo motivo lampade e lampadari non dovranno affatto essere scelti a caso, bensì dovranno avere la giusta importanza in modo tale da potersi integrare perfettamente nell’ambiente, ma che soprattutto illumini la stanza rendendola così ampia e spaziosa. Ebbene, dimenticate i classici lampadari perché la nuova tendenza è molto meglio.

Il cambiamento è ormai alle porte e man mano anche in casa tutto è destinato a cambiare. In questo modo si potrà avere un approccio più green, che andrà a favore dell’ambiente ma anche a favore nostro. Le prima novità non tardano ad arrivare e già una nuova tendenza pronta a prendere il posto dei classici lampadari. A breve infatti, diremo addio a tutti quei modelli in vetro, in plastica e in acciaio, per lasciare spazio a nuovi lampadari interamente fatti in carta.

Detta così potrà sembrare qualcosa di poco carino e magari in molti nemmeno riescono ad immaginare un lampadario fatto in carta, ma in realtà il tutto è molto piè bello di quello che si posa pensare. Esistono già svariate alternative sia per lampade da terra, che per i lampadari da soffitto. Si tratta di modelli molto moderni e che unisco il design all’ecosostenibilità, che nulla hanno da invidiare a quello che fino ad ora abbiamo avuto in casa. Si tratta di un piccolo passetto da compiere per iniziare a portare il cambiamento nella propria vita.