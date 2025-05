Pogba torna a giocare la Champions, firma imminente con una Big!

Paul Pogba è uscito ormai da tempo dai radar. Il centrocampista francese ha vissuto anni difficilissimi prima a causa degli infortuni e poi in virtù della pesante squalifica per doping ridotta da 4 anni a 18 mesi.

Lo stop forzato del francese si è esaurito l’11 marzo 2025 e il calciatore è ora a caccia di una nuova avventura per poter ripartire su buoni livelli, dopo il disastro della sua seconda avventura alla Juventus. Il Pogba bis a Torino non è mai decollato a causa dei tanti infortuni importanti che hanno colpito il classe 1993 che negli ultimi anni ha raccolto solo scampoli di partita ed una decina di presenze.

Troppo poco per chi come Pogba era costato tantissimo nel suo passaggio proprio dalla Juve allo United di una manciata di anni fa. Ora è tempo di ripartire mettendosi alle spalle a 32 anni tutto il brutto vissuto nelle ultime stagioni, dentro e fuori dal campo.

L’ex bianconero spera di ritrovare sorriso e stimoli in campo e si allena proprio in funzione di riprendere in mano la propria carriera dopo la squalifica. “Ci sono proposte. Arrivano da ogni dove”, ha dichiarato l’ex centrocampista della Juve nei giorni scorsi scaldando i motori per un grande ritorno.

Pogba si allena a Miami pensando al futuro: ipotesi in Europa

Pogba scalpita e non vede l’ora di poter raccogliere una nuova chance importante per tornare a sentirsi un calciatore di alto profilo. Sarà difficile tornare ai livelli di un tempo ma prima di tutto servirà la giusta continuità.

A proposito del suo futuro lo stesso classe 1993 francese ha affermato: “Voglio vedere quale progetto fa più per me. Sono in un periodo cruciale della mia vita e della mia carriera. È una decisione importante, mi prenderò il mio tempo per valutare tutte le possibilità”.

La voglia è tantissima ma la decisione arriverà senza fretta, con Pogba intento a valutare attentamente ogni possibilità a sua disposizione. A tal proposito oltre alle piste che potrebbero portarlo tra Francia, America ed Arabia Saudita, secondo quanto evidenziato da ‘Sky Sport Germania’ ci sarebbe anche la possibilità Bayern Monaco.

Il club bavarese, che giocherà ancora la Champions, starebbe fiutando l’affare, con la possibilità di aggiudicarsi un calciatore che anche a livello di marketing può ancora dare tanto. Ad ogni modo per farsi trovare pronto ad ogni evenienza il transalpino si allena a Miami con un preparatore personale in vista della prossima stagione.