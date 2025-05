Cucina e soggiorno in un solo ambiente? Si, ma solo se si utilizzano questi colori: il risultato sarà stupefacente

Per ottenere cucina e soggiorno in un unico ambiente armonioso è meglio puntare su questi colori: solo così tutto sarà perfettamente in linea.

Sempre più spesso, anche a causa di spazi sempre più piccoli, si tenderà a puntare in casa sull’open space, un ambiente unico molto più grande, che permette di ottenere subito un maggiore campo visivo, più luce e anche più aria. In genere vengono uniti in un solo elemento sia la cucina che il soggiorno, diventando una sola aera comune.

I vantaggi di un open space sono tantissimi, oltre all’effettivo spazio in più che si ottiene, creare un ambiente unico permette anche maggiore convivialità, soprattutto nel momento in cui ci sono degli ospito. Ovviamente poi c’è anche molta più luce che si diffonde facilmente senza pareti a bloccarla, rendendo l’ambiente più arioso e piacevole. Infine, puntare su open space permette anche di scegliere tutti gli arredi che si vogliono, senza dover rinunciare a causa dello spazio.

Come creare un perfetto open-space tra soggiorno e cucina puntando sul colore

Ovviamente, nel momento in cui si deciderà di puntare sull’open space è bene sapere che anche in questo caso ci sono delle regole da seguire affinché tutto possa essere perfettamente in linea e in armonia. Una delle cose più importanti è proprio la scelta del colore, che avrà una rilevanza maggiore rispetto al tutto il resto. Ecco perché gli interior designer, consigliano alcuni colori su cui puntare per creare un ambiente unico fra cucina e soggiorno.

Affinché si possa ottenere un ambiente che sia davvero in armonia anche con il resto della casa, una delle prime regole su cui si basano gli esperti del settore è quella di puntare su colori neutri, questo cosa vuol dire? Significa che le pareti dovranno essere principalmente con colori che si adattano alla perfezione ad ogni stile, in modo tale da risaltare l’arredamento e non andranno a soffocare troppo l’ambiente. Lasciare tutto così però significherebbe avere quasi un ambiente privo di anima, in questo caso quindi, gli interiori designer consiglia di puntare sui colori d’accento, ossia dei piccoli dettagli che faranno la differenza.

Si può ad esempio scegliere il blu petrolio, che si abbina benissimo al legno e al bianco e permette di ottenere un ambiente sofisticato e rilassato. C’è poi il verde salvia, perfetto per arredi vintage e naturali, si sposa alla perfezione con tutti i colori chiari. E ancora c’è il coloro terracotta, ideale se si vuole realizzare un ambiente più rustico. Infine, anche il grigio antracite, se usato in modo oculato, aiuta a donare profondità agli spazi. Quindi, assolutamente sì ad un open space cucina-soggiorno, ma solo con questi colori.