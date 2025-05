Dal Napoli alla Juve, Giuntoli cala l’asso: blitz fulmineo

Con il campionato di Serie A arrivato nella fase finale appare inevitabile iniziare a speculare su quello che potrà essere il prossimo futuro di alcuni club importanti.

Tra le società italiane che potrebbero muovere alcune pedine ci sono anche Napoli e Juventus. Gli azzurri, ancora in lotta per lo scudetto, dovranno rinnovare parte della rosa visto il ritorno in Champions League, al netto della permanenza o meno di Antonio Conte. Tanto da cambiare anche per la Juve che prima di tutto dovrà conquistare l’accesso alla massima competizione europea che dal punto di vista economico e delle strategie sarebbe fondamentale.

Le strade di azzurri e bianconeri potrebbero persino incrociarsi con obiettivi comuni che porterebbero ad autentici duelli di mercato. Nello specifico c’è un calciatore in particolare da tempo seguito dal Napoli che sarebbe tornato nuovamente in auge anche per i rivali della Juventus.

Il mirino è su Jonathan David che proprio nei giorni scorsi ha dato il suo saluto al Lille con un bel messaggio sui social visto il contratto in scadenza a giugno: “Ogni storia ha un inizio e una fine. Volevo dirvi personalmente che, dopo così tanti anni al club, è ora di salutarvi. Ho trascorso cinque stagioni meravigliose qui, so che non è sempre stato facile, ma spero che con i miei goal e le mie esultanze sia riuscito a portarvi un po’ di gioia. In particolare il campionato francese e la Supercoppa di Francia, e credo che con questi due trofei insieme, abbiamo portato molta gioia e piacere”.

Calciomercato Napoli, tutto su David: irrompe anche a Juventus

David ha quindi già salutato e ringraziato il Lille, i suoi tifosi e tutto il contesto dopo anni di buone soddisfazioni ed una crescita personale esponenziale che l’ha portato ad essere un uomo mercato.

A parametro zero infatti il centravanti canadese è un potenziale affare per tutti visto il suo valore attuale e il potenziale di crescita ancora da esplorare. Il classe 2000 in questa stagione finale in Francia ha messo a referto ben 25 gol e 12 assist totali tra tutte le competizioni, confermandosi un top di reparto.

Il Napoli e l‘Inter spingono su di lui da tempo, ma secondo quanto evidenziato da Gianluca Di Marzio la Juventus proverebbe il blitz. Nelle ultime ore i bianconeri avrebbero fatto un sondaggio con l’entourage del giocatore. Bisognerà quindi capire se l’inserimento di Giuntoli e soci cambierà o meno la situazione intorno a Jonathan David.