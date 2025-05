Stop dal lunedì al venerdì per 10 ore al giorno, queste vetture non potranno circolare

Le auto e in generale tutti i motori, specialmente quelli di generazioni più vecchie, sono un grave problema per la circolazione e contribuiscono in maniera costante a creare inquinamento. Per questo alcuni paesi e città importanti, ovviamente sotto consiglio del Governo, hanno deciso di rimuovere alcune vetture e vietare la circolazione di queste in determinati momenti della giornata o della settimana.

In generale una macchina più è vecchia e più reca particolari problemi, per questo si incita (anche per questioni di mercato) ad acquistare nuovi modelli di auto. Negli ultimi anni abbiamo visto la crescita e lo sviluppo di macchine a idrogeno, macchine elettriche e tanti altri modelli piuttosto diversi e particolari. Ovviamente per far sviluppare questi prodotti serve seguire determinate regole e non è semplice.

Ad ogni modo ci saranno presto nuove novità. Dal 1 Ottobre 2025 entrerà in vigore in alcune regioni lo stop dei veicoli Diesel Euro 5 con comuni con oltre 30 mila di abitanti. Questo stop arriverà prima in Piemonte, è già ufficiale e poi – manca solo l’ufficialità – ci saranno provvedimenti simili in alcune regioni del Nord come Emilia-Romagna, Lombardia e poi Veneto. Questo processo inizialmente riguarderà 4 regioni e poi vedrà protagoniste altre nazioni sul panorama nazionale.

Stop alle vetture Diesel Euro 5: ecco cosa sta succedendo

Ricordiamo che le vetture Euro 4 sono già vietate nella maggior parte del paese ed ora dal 1 Ottobre 2025 ci saranno altre particolari limitazioni, ovviamente salvo eventuali e particolari proroghe. E’ stato definito che Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto bloccheranno i veicoli Diesel Euro 5 (ovvero riguardanti le auto tra il 2011 e il 2015 e queste non potranno andare nei Comuni con oltre 30 mila abitanti.

Al momento questa decisione è presa fino al 15 Aprile 2026 e andrà in scena dal Lunedi al Venerdi dalle ore 8.30 alle ore 18.30. Probabilmente tutto ciò verrà aumentato e continuato nel corso degli anni e questa decisione è un importante segnale dato da parte del Governo. Un provvedimento importante e che prevede – tra le altre cose – una sanzione di 168 euro a chi non rispetta questo blocco statale.

Se la sanzione viene ripetuta si può arrivare, in caso di recidiva, ad una sospensione della patente che va dai 15 ai 30 giorni. Insomma un messaggio chiaro e l’idea a livello statale è estendere questa cosa in vari modi.