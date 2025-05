Come sapere subito se si hanno dei debiti con l’Agenzia delle Entrate? Lo scopri da casa in poche mosse

Quando ci si rapporta con l’Agenzia delle Entrate è sempre meglio essere consapevoli del reale stato della propria posizione fiscale. Non è raro infatti accorgersi di avere pendenze aperte col fisco soltanto nel momento in cui arriva a casa un sollecito di pagamento, magari con tanto di interessi e sanzioni già in fase di accumulo.

Al giorno d’oggi però, provvidenzialmente, esistono degli strumenti digitali che possono aiutarci ad evitare brutta sorprese. L’Agenzia delle Entrate Riscossione (l’ex Equitalia per intenderci), in particolare, ha messo a disposizione dei contribuenti un servizio online utile e di facile accessibilità che consente di verificare in ogni momento la propria situazione debitoria.

Parliamo di una funzione che indubbiamente costituisce un avanzamento nella direzione di una gestione trasparente e autonoma delle proprie finanze. C’è un modo insomma per tenere sotto controllo eventuali debiti con il fisco. E questo in poche mosse e soprattutto da casa, evitando code agli sportelli. Ecco come bisogna fare.

Come scoprire da casa e in poche mosse se abbiamo debiti con il fisco

Per evitare sgradite sorprese da parte del fisco basta semplicemente accedere alla propria area riservata attraverso la piattaforma dell’Agenzia. In questo modo ogni contribuente ha modo di verificare subito se ha cartelle esattoriali aperte, pagamenti in sospeso, rateizzazioni attive o eventuali procedure già in corso.

In questo modo potremo tenere tutto sotto controllo e anche pianificare eventuali saldi prima che la situazione vada ad aggravarsi. Il servizio è disponibile h24 e permette non soltanto di consultare, ma anche di estrarre documenti in formato digitale. Si rivela di grande utilità quando occorre presentare una domanda di rateizzazione o c’è la volontà di saldare un debito prima della scadenza.

Ma anche chi semplicemente ha il desiderio di fare chiarezza sul proprio rapporto con l’erario può trovare molto utile questa funzione. L’unica cosa da fare è autenticarsi con le proprie credenziali digitali (SPID, CIE o CNS) per avere accesso al quadro completo della propria posizione. Cosa ancor più apprezzabile è la possibilità di agire autonomamente senza per forza rivolgersi a un intermediario.

Anche chi non possiede particolari competenze tecniche ha modo di orientarsi nel portale. Ad aiutarlo ci sarà un’interfaccia intuitiva coadiuvata da guide dettagliate fornite direttamente dall’Agenzia. Per chi ha dubbi, infine, rimane sempre la possibilità di prendere contatti con il servizio assistenza, anche quello gestito online. Insomma: basta un click per sapere se abbiamo un debito con lo Stato, così da evitare che una situazione gestibile si tramuti in una vera e propria corsa contro il tempo.