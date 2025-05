Gerry Scotti, fulmine a ciel sereno: è davvero un duro colpo per i suoi fan

Gerry Scotti non ha bisogno di presentazioni. Da decenni è ormai uno dei volti più noti di Mediaset. Dopo gli esordi in radio quello che sarebbe diventato “zio Gerry” è approdato in televisione dove molti lo considerano da tempo il vero erede di Mike Bongiorno. L’elenco dei programmi condotti o ideati dal presentatore pavese ormai è lunghissimo.

Pensiamo solo a programmi come Passaparola, Chi vuol essere milionario?, La Corrida, Il gioco dei 9, La sai l’ultima? Di recente il conduttore – che all’anagrafe fa Virginio Scotti, Gerry è il soprannome datogli da piccolo da alcuni compagni di scuola – è tornato nel preserale con un’altra delle sue creature di maggior successo: Caduta Libera, il gioco delle botole in onda su Canale 5.

È notizia di questi giorni – lo riferisce Adnkronos – che Mediaset ha rinnovato e allungato il contratto con il conduttore nato a Pavia e trapiantato a Milano. Gerry Scotti sarà coinvolto anche nello sviluppo e nella realizzazione di nuovi progetti editoriali per la rete ammiraglia dell’azienda di Cologno Monzese. Una buona notizia che però si accompagna anche a una decisione che potrebbe rammaricare i fan.

Gerry Scotti, l’annuncio che i fan non si attendevano

Lo scorso 16 maggio Mediaset ha annunciato il rinnovo e l’allungamento del contratto con Gerry Scotti. Ad accompagnamento della notizia è stata diffusa una dichiarazione dell’ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi: «Caro Gerry, sei un grande. Artisticamente e umanamente. Insieme continueremo a fare grandi cose e nuovi prodotti. Grazie per tutto il tuo lavoro, sei un vero pilastro della nostra televisione, della nostra Mediaset».

Insomma: Gerry Scotti sempre più volto di punta di Mediaset e coinvolto, secondo quanto comunicato dal gruppo, anche nello sviluppo e nella realizzazione di nuovi progetti editoriali per Canale 5. La collaborazione tra Gerry Scotti e Mediaset si concentrerà in particolare sui prossimi impegni a cominciare dal prossimo autunno.

Le nuove attività porteranno però al taglio di vecchi impegni, come la partecipazione di Gerry Scotti a Tu sì que vales. Il conduttore, insieme con Mediaset e in accordo con Fascino, ha deciso dunque di interrompere la sua partecipazione al programma con Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi.

La scelta, si legge nel comunicato che annuncia la fine della presenza del conduttore nel cast di Tu sì que vales, è ormai stata presa («pur con grande rammarico») da Gerry Scotti. Mediaset infine tiene a rimarcare che l’esperienza e il talento di Scotti continueranno a essere una risorsa fondamentale per Canale 5, la rete ammiraglia del gruppo.