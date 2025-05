Acqua del condizionatore, perché gettarla quando può tornare davvero utile in casa: con questi trucchi non sprechi nemmeno un goccio

Questi usi alternativi dell'acqua del condizionatore sono davvero geniali: in questo modo non si spreca nemmeno più una goccia.

La bella stagione è ormai alle porte e, nonostante un clima ballerino di queste ultime settimane, possiamo dire che manca ormai davvero poco per l’arrivo dell’estate. Sicuramente in molto ameranno questo periodo dell’anno sicuramente per l’arrivo delle vacanze e per la possibilità di godere di sole, mare e relax, tuttavia, non possiamo negare che il caldo, soprattutto quello di questi ultimi anni, è davvero insopportabile.

Svegliarsi al mattino con le temperature che non scendono al di sotto di un certo grado, dove l’afa già si fa sentire e magari è appena trascorsa l’ennesima notte insonne, non è di certo il modo migliore per affrontare la giornata. Ecco perché sempre più persone decidono di mettere da parte i ventilatori e optano per installare i casa i condizionatori. Un sistema, che a fronte di una spesa iniziale, permette almeno di avere ambienti freschi e confortevoli.

Acqua del condizionatore perché sprecarla? Con questi utilizzi non getti nemmeno un goccio

Grazie ad un sofisticato meccanismo, i condizionatori riescono a ‘catturare’ tutta l’umidità presente nei vari ambienti, rinfrescando quindi l’aria. Tutto ciò che viene quindi eliminato, si trasforma in acqua di scarico che tutti conosciamo benissimo. In genere questo scarto avviene dalla parte esterna del condizionatore, dove andremo a posizionare una tanica proprio per raccogliere l’acqua prodotta.

Pur non essendo un acqua potabile e che non può essere destinata a scopo alimentare, l’acqua di condensa del condizionatore può avere degli utilizzi alternativi davvero geniali. Infatti, essendo priva di sali e cloro, è particolarmente pura e adatta a vari utilizzi. In questo modo, non solo si eviteranno sprechi, ma si potrà anche risparmiare una notevole cifra sul consumo di acqua in generale. Vediamo quindi quali sono alcuni degli usi alternativi dell’acqua di condensa del condizionatore:

Innaffiare le piante: l’acqua di condensa è perfetta per innaffiare le piante grazie alla sua purezza, ed è particolarmente utile per quelle che non tollerano il cloro presente nell’acqua di rubinetto Riempire il serbatoio del WC: usare quest’acqua per i WC contribuisce a ridurre il consumo di acqua potabile Pulizia delle superfici: è ideale per pulire vetri e specchi, lasciando le superfici brillanti e senza aloni Uso nei raffreddatori: può essere utilizzata, a sua volta, in altri apparecchi di raffreddamento Auto: l’acqua di condensa può essere impiegata per riempire il vano del liquido dei tergicristalli o per l’avare la stessa auto.

Ecco che quindi, con queste idee alternative l’acqua di condensa del condizionatore torna davvero utile e per questo non si dovrà gettare mai più.