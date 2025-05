Ultim’ora, Bagnaia via dalla Ducati: che scossone in MotoGP

Dopo il Gp di Le Mans avevamo lasciato un Pecco Bagnaia estremamente deluso e sconfortato dai risultati ottenuti. La stagione con la sua Ducati è iniziata in salita tra performance negative e l’exploit del rivale Marc Marquez che fa l’andatura in campionato insieme al fratello Alex.

“Per feeling e punti portati a casa questo weekend lo inserisco fra i 3 peggiori della mia vita“, aveva analizzato Bagnaia a ‘Sky Sport’ dopo lo zero alla casella punti in Francia. Pecvco in merito alla battaglia a distanza con Marquez aveva ammesso: “Come recuperare i 51 punti a Marquez? La rimonta è possibile se torna il feeling con la moto, ma al momento non c’è. Ciò che sto spiegando al team è che posso fare il record della pista o girare 4” più piano, il feedback che mi dà la moto è lo stesso ed è un limite enorme specie per piloti che come me hanno bisogno di sentire tanto dalla moto”.

Tanti quindi i limiti attuali di Bagnaia con la sua Ducati che sta soffrendo particolarmente in queste prime uscite stagionali. 51 punti di distanza da Marquez primo iniziano già ad essere molti, considerando anche le grandi prestazioni del fratello Alex come terzo incomodo che pure è 29 punti davanti all’italiano.

Ci sarà tanto da lavorare per invertire immediatamente un trend negativo per Bagnaia, il cui futuro in rosso inizia anche a diventare sempre più nebuloso.

Ducati, annuncio improvviso su Bagnaia: “Non escluderei un addio anticipato”

Il tema del feeling tra Bagnaia e la sua Ducati inizia a diventare centrale col passare delle settimane. Ad analizzarne alcune sfaccettature ci ha pensato anche l’ex direttore sportivo della LCR Honda, Oscar Haro che ha evidenziato come Pecco

“perde la concentrazione” quando vede i suoi rivali cambiare moto.

Sul canale di Nico Abad, Haro ha quindi sottolineato gli aspetti psicologici legati al pilota italiano della rossa: “Perde la sua autostima, perde la concentrazione. Avrebbe dovuto vincere quella gara“.

Lo stesso malcontento all’interno delle mura della scuderia di Borgo Panigale starebbe via via crescendo: “Dall’Igna, Tardozzi, Pirro… stanno tutti mandando messaggi chiari: da Pecco ci aspettavamo di più“.

Infine sul prossimo futuro di Bagnaia ha anche confessato: “Non escluderei un passaggio anticipato del campione a un altro marchio se il clima interno non migliora“. Haro quindi ipotizza persino un addio anticipato alla Ducati da parte di Bagnaia, che dovrà ritrovare presto se stesso e il feeling con la moto.