Bye bye Juve, accordo raggiunto: giocherà in Premier League

Ancora una partita e l’annata di Serie A andrà in archivio al culmine di un cammino che ha riservato non poche sorprese. Dalla lotta scudetto a quella per la Champions passando per la salvezza: quasi tutto è ancora in bilico a 90 minuti dal traguardo.

Tra le squadre coinvolte anche la Juventus, che contro il Venezia dovrà blindare il quarto posto in classifica che si tradurrebbe nella qualificazione alla prossima Champions League che soprattutto dal punto di vista economico darebbe la giusta serenità a Giuntoli e soci per operare in un certo modo.

Dal campo passano quindi anche le strategie di mercato della Juventus, che si prepara ad un’altra estate di possibili rinnovamenti, sia in termini di organico che dal punto di vista della guida tecnica vista la situazione di Tudor. I bianconeri sono quindi già al lavoro per intavolare al meglio le strategie, e da questo punto di vista provano a non farsi sfuggire anche alcune occasioni interessanti che il panorama europeo può offrire.

La Juve infatti è allerta anche sul mercato dei futuri parametri zero. Non mancano calciatori di buon livello che hanno il contratto in scadenza a fine giugno e che potrebbero essere appetibili. Tra questi spicca anche Olivier Boscagli, polivalente difensore del PSV, che dopo la vittoria del campionato si prepara a lasciare l’Olanda.

Calciomercato Juventus, sfuma un obiettivo: spunta il pre accordo

Il francese nativo di Monaco ha collezionato ben 43 presenze stagionali con il PSV mettendo anche a referto un gol e 6 assist. Si tratta di un difensore duttile, abile a disimpegnarsi sia al centro che come terzino sinistro.

Boscagli è quindi un autentico jolly che in Italia era seguito dall’Inter, ma anche e soprattutto dalla Juventus. Il terzino ex Nizza si prepara ad affrontare quindi una nuova avventura fuori dall’Olanda, che però non sarà in Serie A, con buona pace dei bianconeri.

Secondo quanto evidenziato da ‘The Argus’ nella prossima stagione Boscagli approderà in Premier League vestendo i colori del Brighton. I biancoblu inglesi, dopo aver formulato una proposta da 10 milioni la scorsa estate senza andare a dama, si preparano ora ad accoglierlo dopo aver raggiunto un accordo con l’entourage del calciatore che si libererà a parametro zero.

L’intesa di massima c’è e dunque il futuro di Boscagli appare ormai distante dalla Juve e dalla Serie A con i Seagulls all’orizzonte.