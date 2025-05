Re Carlo scioccato, nuovo terremoto a Buckingham Palace: la notizia è appena arrivata

È appena arrivata una notizia che potrebbe significare altri problemi da affrontare per Re Carlo e per la Famiglia reale britannica.

Non è il migliore dei momenti per la Royal Family, per la quale sembra non esserci mai pace. Negli ultimi anni ha tenuto banco la polemica seguita allo strappo tra i Duchi di Sussex e la famiglia reale che ha dato il via a una serie di attacchi incrociati e al congelamento dei rapporti tra i grandi protagonisti di questa vicenda che vede contrapposti re Carlo, William e Kate Middleton da una parte, Harry e la moglie Meghan Markle dall’altra.

In più le malattie praticamente contemporanee di Carlo e Kate hanno caratterizzato un periodo di grande difficoltà per i Royals e solo ultimamente il sovrano e la principessa sono tornati a presentarsi in pubblico. Ma come detto, per la famiglia reale d’Inghilterra non sembra esserci pace. Potrebbe essere in arrivo un altro terremoto a Buckingham Palace.

Ogni casa custodisce più o meno gelosamente i suoi segreti di famiglia, gli aspetti e le vicende meno nobili che ognuno terrebbe volentieri per sé, senza divulgarle ai quattro venti. Un’impresa particolarmente difficile se la casa in questione è reale, soprattutto se parliamo di quella britannica. Sta per arrivare un libro pieno di racconti inediti e scottanti sui Windsor.

Nuovi problemi in arrivo per Re Carlo e la Royal Family

Non avrà fatto certo piacere a re Carlo sapere che a settembre uscirà un nuovo libro di Paul Burrell, ex maggiordomo di Lady Diana. Si tratta di un’autobiografia-confessione dell’ex dipendente della casa reale britannica. Si intitola The Royal Insider e promette di rivelare storie inedite sulla sua vita passata al servizio della Royal Family.

Non è il primo libro a tema pubblicato da Burrell, che in precedenza aveva dato alle stampe A Royal Duty. A detta degli editori stavolta si tratta di un volume decisamente più corposo e ricco rispetto al precedente. Stando alle indiscrezioni, all’interno Burrell parlerà anche della rottura del matrimonio con Carlo e Diana. Ma non solo.

Nel libro troverà spazio anche il complesso rapporto dell’ex maggiordomo con William e Harry, i due principi visti crescere da Burrell. Non è la prima volta che un insider del palazzo reale mette per iscritto rivelazioni su quanto accade a corte, lontano dalla luce dei riflettori. Di recente ad esempio è andato in stampa Yes Ma’am: The Secret Life of Royal Servants, firmato dallo scrittore e esperto di cose reali Tom Quinn.

Il libro di Quinn racconta la Royal Family vista attraverso gli occhi dello staff dei Windsor. Dalle sue pagine è emerso ad esempio che Meghan “flirtava” con William o che Kate trattava il marito “come un figlio”. Indiscrezioni e pettegolezzi che non hanno mai trovato conferma ma nemmeno una vera e propria smentita. Il libro di Burrel promette di fare il bis.