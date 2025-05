Scudetto Napoli-Inter, arriva il verdetto dell’intelligenza artificiale: chi la spunterà

Napoli e Inter sono arrivate al momento della verità. Questa sera emergerà il nome della squadra vincitrice del campionato in virtù dei confronti incrociati degli azzurri al Maradona contro il Cagliari e dei nerazzurri sul campo del Como.

Non c’è più alcun margine d’errore per la truppa di Antonio Conte che dopo due pareggi di fila al cospetto di Genoa e Parma punta a chiudere il conto in una eventuale serata di festa in casa contro un Cagliari già salvo ma comunque motivato a ben figurare. Man mano che passano le ore la tensione aumenta sempre di più soprattutto per gli azzurri che dovranno gestire la pressione dell’attuale primato in classifica.

Conte ha provato a caricare l’ambiente nella conferenza stampa di vigilia: “Sentiamo molto la responsabilità di regalare al Napoli e ai tifosi qualcosa di storico. La stagione è stata impegnativa, la prima cosa che ho detto in ritiro è stata che per me era la prima volta che ricevevo qualcosa prima di darlo. Per me il ricevere una stima incondizionata prima ancora di mettermi al lavoro è stata una spinta importante e, allo stesso tempo, una pressione importante. Senti di dover ripagare questa gente”.

È quindi arrivato il momento della verità per il Napoli di Conte, al suo primo anno all’ombra del Vesuvio, ma anche per l’Inter di Inzaghi che prima di concentrarsi sulla Champions proverà a piazzare il colpo di coda utile a portare a casa lo scudetto.

Corsa scudetto tra Napoli e Inter: arriva il pronostico dell’intelligenza artificiale

I tifosi non stanno più nella pelle a poche ore da Napoli-Cagliari e Como-Inter, ed a tal proposito i colleghi di ‘AreaNapoli’ hanno chiesto all’intelligenza artificiale Grok un pronostico sulla serata.

L’AI ha quindi evidenziato sugli azzurri: “Il Napoli ha il 60-65% di probabilità di vincere, grazie al fattore casa e alla motivazione. Un pareggio è possibile (25-30%), mentre una sconfitta è meno probabile (10-15%), salvo clamorose sorprese”. La stessa intelligenza artificiale sull’Inter si è espressa con un 55-60% di possibilità di vittoria della partita.

Infine un pronostico secco: “Considerando i dati, il Napoli ha un leggero vantaggio per il fattore casa e il punto in più. Prevedo un Napoli-Cagliari 2-1 (con il Napoli che soffre ma vince grazie a un gol decisivo nel finale) e un Como-Inter 1-2 (con l’Inter che domina ma rischia su contropiede). In questo scenario, il Napoli vincerebbe lo scudetto con 81 punti contro gli 80 dell’Inter”.

In questo quadro delineato dall’AI sarebbe quindi la squadra di Conte a portare a casa il titolo in coda ad una stagione ricca di emozioni.