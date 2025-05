Come prevenire i segni dell’invecchiamento sul viso: con questo tonico fai da te la pelle è più giovane ed elastica

Come contrastare i primi segni d'invecchiamento del viso con questo tonico fatto in casa: la pelle risulterà subito più liscia, giovane ed elastica.

La vita frenetica di tutti i giorni, lo stress e anche cattive abitudini sia nello stile di vita, che nell’alimentazione, possono favorire un invecchiamento precoce della pelle e in particolare di quella del viso. Infatti, oltre al naturale passare del tempo, tutti questi fattori possono contribuire a far comparire molto precocemente le prime rughe, portando anche ad una pelle spenta e poco elastica.

L’invecchiamento della pelle del viso è sicuramente un fenomeno naturale e che di certo non si può evitare. Tuttavia, con le dovute accortezze ed eseguendo anche una beauty routine mirata, si potrà ritarda la comparsa, ottenendo così un viso sempre fresco, luminoso, giovane e riposato. Quindi, la prima cosa da fare è anche seguire uno stile di vita decisamente più sano e poi si potrà provare qualche piccolo rimedio fai da te, per ritardare la comparsa delle prime rughette.

È questo il tonico ‘miracolo’ che ritarda l’invecchiamento del viso: si prepara in casa

In commercio esistono tantissimi prodotti mirati proprio per la prevenzione dei primi segni del tempo. Si tratta spesso di proti anti-age, che dovrebbero ritardare e prevenire l’invecchiamento della pelle. Molti di questi però, oltre ad avere un costo anche piuttosto elevato, non fanno ottenere i risultati sperati. Allora perché non provare a realizzare in casa un tonico completamente naturale capace di ritardare l’invecchiamento della pelle? Il procedimento è davvero semplicissimo.

Per realizzare questo naturalissimo tonico servirà:

Buccia di 1 mela verde

Buccia di 1 carota

1 cucchiaio zuppa di fiori di camomilla secchi

1 tazza di acqua (circa 250 ml)

La prima cosa da fare è mettere gli ingredienti in una pentola piccola e portarli a ebollizione. Lasciare quindi cuocere il tutto per 1 minuto. Dopodiché spegnere il fuoco e lasciare raffreddare completamente. Infine, filtrare il preparato e versarlo in un flacone spray. Ed ecco che il tonico è pronto per essere vaporizzato sul viso. Il momento migliore per farlo è non appena si esce dalla doccia, ossi quando i pori sono aperti e riusciranno ad assorbire al meglio il tonico. Si potrà usare sia al mattino che alla sera e grazie alla combinazione degli ingredienti presenti si otterrà una pelle del viso fresca, tonica e anche luminosa. Un rimedio del tutto naturale, ma dall’efficaci pazzesca.