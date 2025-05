Bagnaia ‘tradisce’ la Ducati: deciso il prossimo team in MotoGP

La stagione di Pecco Bagnaia proprio non decolla. Il pilota piemontese sta faticando a trovare il giusto feeling con la sua Ducati tra risultati altalenanti e quella scintilla che proprio non sembra scoccare.

Al netto del terzo posto nella classifica generale, con ancora possibilità di recupero per la corsa al titolo, a preoccupare i fan dell’ex campione del Mondo è proprio il rapporto che c’è tra lo stesso Pecco ed una moto che si sta rivelando più complicata del previsto da gestire.

A questo quadro va aggiunta anche la presenza ingombrante nel box di un colosso come Marc Marquez, arrivato in Ducati a fare immediatamente l’andatura. L’ex Honda è infatti tornato subito ai suoi livelli ed è il grande favorito per la vittoria finale del campionato al netto dello stesso Bagnaia e del fratello Alex che concorre con una GP24.

Ed a proposito del feeling con la moto e delle prestazioni complessive della rossa di Borgo Panigale, a ‘Dazn Spagna’ in questo fine settimana ha parlato di nuovo Bagnaia dopo il deludente sesto posto nell’ultima Sprint: “Abbiamo un problema abbastanza evidente, è chiaro. La GP25 non funziona come vorremmo e stiamo cercando di capire come cambiare questa situazione. Non è facile. Il problema non è così visibile e qui l’unico che sta ottenendo qualche risultato è Alex, che ha la GP24″.

Ducati, Bagnaia nel mirino della Yamaha: “È un sogno proibito”

I problemi di feeling tra Bagnaia e la sua moto rischiano di incidere anche sul futuro del pilota, fermo restando gli ottimi rapporti con il team Ducati.

Secondo quanto evidenziato da ‘Sky Sport’ questo quadro potrebbe rappresentare una ghiotta occasione per la Yamaha il cui sogno proibito sarebbe proprio quello di portare Bagnaia in sella alla propria moto nel 2026.

Il contratto dell’italiano è però ancora in essere ed appare complesso pensare a fratture insanabili che portino ad una separazione traumatica. Nello specifico a spiegare nel dettaglio la situazione ci h pensato il giornalista Rosario Triolo: “Yamaha pensa che, oltre allo sviluppo, servano dei piloti all’altezza di Fabio Quartararo. Vogliono creare un dream team e sognano già per il 2026 Pecco Bagnaia. Questo è il sogno di Yamaha. Vorrebbero convincere Pecco – e sembra difficilissimo convincerlo – ma la Yamaha questo sogno lo ha e ci spera“.

Per ora resta un desiderio quasi proibito, destinato a rimanere tale fin quando continuerà ad esserci l’ottimo rapporto attuale tra Ducati e Bagnaia, sia in un senso che nell’altro.