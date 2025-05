Piedi e talloni screpolati, prepara questo scrub in casa e torneranno lisci come la seta

Con questo scrub fatto in casa finalmente piedi e talloni non saranno più secchi e screpolati: in poche mosse torneranno lisci come la seta.

Con l’arrivo dell’estate il modo di vestire cambierà completamente, si metteranno da parte abiti pesanti e ingombranti, per lasciare spazio a indumenti molto più freschi e leggere. Anche le scarpe finalmente saranno diverse e soprattutto le donne potranno indossare scarpe aperte decisamente molto più comode e in linea con la stagione.

Tuttavia, se per alcune indossare le scarpe aperte è una liberazione, per chi invece soffre di piedi e talloni secchi e screpolati può essere un problema non da poco. Non solo perché, nei casi più gravi, fanno male e sanguinano, ma soprattutto perché possono creare imbarazzo, a tal punto da non sentirsi a propri agio. Ecco perché sarà importante agire sul problema già dai mesi invernali e fare una sorta di ‘cura preventiva’ che aiuterà ad avere piedi morbi e talloni sani.

Piedi secchi e talloni screpolati addio: lo scrub fatto in casa per una pelle lisca come la seta

Piedi secchi e talloni possono rappresentare un problema da non sottovalutare, soprattutto se si tratta di una condizione abbastanza seria e che provoca anche dolore. Per risolvere la questione, piuttosto che spendere soldi inutili in creme e cremine che servono a ben poco, esiste un rimedio fatto in casa completamente naturale. Basteranno pochi ingredienti per realizzare questo efficace scrub per talloni screpolati.

Per poter risolvere definitivamente il problema dei talloni screpolati, esiste un efficace scrub da realizzare in casa e che permetterà di avere finalmente una pelle liscia come la seta, ponendo fine anche a dolori e sanguinamenti. Per poterlo realizzare servirà:

Zucchero di canna

1 cucchiaio di succo di limone

1 cucchiaio di miele

1 cucchiaio di olio d’oliva

Il procedimento è davvero semplicissimo, basterà mescolare tutti gli ingredienti in una ciotola, fino ad ottenere un composto granuloso. A questo punto, immergere i piedi in acqua tiepida e tenerli in ammollo per qualche minuto. Dopodiché, sempre con i piedi umidi, applicare lo scrub e massaggiare con movimenti circolari. Lasciare agire qualche minuto, poi risciacquare ed asciugare. Ed ecco che sin dalle prime applicazioni, la pelle apparirà molto più nutrita e liscia. All’inizio, ripetere questo trattamento tutte le sere, una volta che la situazione sarà migliorata, si potrà anche fare un paio di volte la settimana, fino poi ad arrivare ad una sola volta.