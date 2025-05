Arriva Conte, ma è subito addio alla Juve: c’è la conferma

Napoli campione d’Italia e Juventus quarta in classifica: si è chiusa così la stagione di Serie A per queste due compagini che hanno raggiunto i rispettivi obiettivi.

Nel capoluogo campano è grande festa da giorni per il quarto scudetto, mentre a Torino si programma già il prossimo futuro complice anche l’imminente Mondiale per Club. Il destino della Juve passerà poi in seguito anche da un cambio in panchina con le strade che potrebbero incrociarsi proprio col Napoli campione d’Italia.

Da tempo infatti si parla di un possibile ritorno di Antonio Conte al timone dei bianconeri, dopo aver inaugurato il ciclo vincente di qualche anno fa poi proseguito nel segno di Allegri. A distanza di tempo la storia d’amore tra l’allenatore salentino e il club piemontese potrebbe quindi ripartire al netto della volontà di De Laurentiis e del Napoli.

Sulla questione è intervenuto anche il giornalista Marcello Chirico ai microfoni di ‘Ti Amo Calciomercato‘ sul canale Youtube di Calciomercato.it: “Da settimane, vedo Tudor diverso, non ha più quel sorriso e quella serenità di quando è arrivato alla Juve. Perché gli era stato fatto capire che la scelta sarebbe ricaduta su Conte e non sarebbe stato lui a guidare la squadra dopo il Mondiale”.

Calciomercato Juventus, con Conte cambia tutto: bomba su Giuntoli

Secondo quanto evidenziato dal giornalista Elkann pare sia stato convinto da Chiellini ad andare su Conte, che dovrebbe quindi essere la scelta della Juventus per ripartire dopo qualche annata sottotono.

Spazio quindi ad un futuro che parte dal passato per i bianconeri, che dovranno prima di tutto attendere le prossime mosse del salentino nei confronti del Napoli dopo l’enorme gioia per lo scudetto raggiunto.

Al contempo, dando uno sguardo al domani, fa riflettere l’eventuale rapporto lavorativo di Conte con una figura di spicco come Giuntoli. In merito si è espresso ancora Chirico: “Lavorare insieme? Per me no. Alla si arriverà ad una scelta. Conte non vuole avere tra i piedi uno come Giuntoli, perché lo ritiene invasivo. Ha in mente di fare il manager, partecipare alle scelte, e alla Juve lo sanno”.

Infine il giornalista ha aggiunto che “Conte non vede l’ora, dal 2014, di tornare alla Juventus, perché sa di avere esagerato quell’estate. È tutto deciso. Mi è stato fatto capire che anche tra Giuntoli e Chiellini, al di là delle apparenze, non è che sia tutto rose e fiori, qualche frizione c’è stata. L’attuale managing director football verrebbe ridimensionato e, per me, al 50% andrà via”.