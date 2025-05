Solo se lo pulisci in questo modo lo scopino del WC torna ad essere veramente igienizzato: prima era disgustoso

Per avere uno scopino del WC realmente pulito ed igienizzato è solo così che devi pulirlo: in poche mosse neutralizzi ogni minaccia per la salute.

Se dovessimo fare un elenco degli oggetti più sporchi in casa, lo scopino del WC sarebbe sicuramente tra i primi posti, se non addirittura in vetta. I motivi sono ovviamente palesi e riguardano principalmente la quantità di germi e batteri che si formano ogni qual volta lo utilizziamo nel water e poi lo rimettiamo al suo posto senza dargli le dovute attenzioni.

Questo comune oggetto, indispensabile in bagno, nasconde un microambiente ideale per la proliferazione batterica, la formazione di funghi e lo sviluppo di cattivi odori persistenti. L’umidità stagnante, i residui organici e l’assenza di ventilazione, trasformano lo scopino con il suo contenitore in un vero pericolo, che a sua volta a rischia di contaminare anche tutti gli altri elementi del bagno.

Come igienizzare a fondo lo scopino del WC per eliminare sporco, germi e batteri

Uno dei problemi principali, non è tanto lo scopini in se, ma sarà il portascopino ad essere maggiormente esposto a rischi. Infatti, il suo interno essendo perennemente umido e spesso anche pieno di acqua stagnante, diventerà terreno fertile per la proliferazione di tutti quei potenziali pericoli per la nostra salute. Quindi, per evitare che questo accada, non si dovrà igienizzare solo lo scopino ma anche e soprattutto il suo contenitore.

Uno dei prodotti più utilizzati in casa quando si cerca di ottenere il massimo dell’igiene è la candeggia. Tuttavia, nonostante sia realmente efficace, si tratta pur sempre di un composto altamente chimico e anche abbastanza tossico, motivo per cui sarebbe opportuno usarla solo se strettamente necessario. Ma quindi, cosa usare per igienizzare lo scopino senza usare nulla di pericolo?

Secondo gli esperti in casa esiste un ingrediente capace di neutralizzare sporco, germi e batteri: il bicarbonato, che, grazie alle sue proprietà risulta essere un ottimo alleato anche per igienizzare lo scopino del WC. Il procedimento è davvero semplicissimo. Per prima cosa togliere lo scopino dal suo contenitore e procedere con l’eliminazione dell’acqua stagnate. Ora eliminare eventuali residui di sporco, dopodiché aggiungere 200 ml di acqua calda, 3 cucchiai colmi di bicarbonato e un tappo di candeggina delicata. Ora non resta che immergere anche lo scopino e lasciare il tutto per tutta la notte. Il mattino dopo basterà svuotare e risciacquare ed ecco che lo scopino sarà come nuovo.