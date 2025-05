Koopmeiners fuori, è ufficiale: tifosi della Juve gelati

La Juventus ha salvato la stagione proprio in coda ad un campionato sofferto grazie al successo sul campo del Venezia che ha portato la squadra di Tudor al quarto posto, e di conseguenza a strappare il pass per la prossima Champions League.

Uno step fondamentale per la gestione delle risorse e delle strategie in vista della sessione estiva di calciomercato che andrà ancora una volta a cambiare il volto della squadra. Il fiore all’occhiello dell’ultima finestra estiva di trasferimenti a tinte bianconere sarebbe dovuto essere Teun Koopmeiners, ma a distanza di una stagione, tirando le somme, le cose non sono andate proprio come sperato.

In un’annata complessivamente non esaltante proprio l’olandese è stato tra le delusioni maggiori, soprattutto per chi aveva negli occhi il campione trascinatore dei tempi dell’Atalanta. Alla Juve infatti Koopmeiners ha visto ridimensionare tutti i propri numeri, chiudendo l’annata con appena 4 gol e 3 assist in 40 presenze tra campionato e coppe.

Un apporto statistico troppo modesto per un calciatore ritenuto da molti un top player assoluto del campionato di Serie A, pagato peraltro circa 60 milioni al momento del passaggio da Bergamo a Torino.

Juventus, Koopmeiners fuori dai convocati dell’Olanda: la scelta di Koeman

Più di qualcosa non ha quindi funzionato con Koopmeiners che dovrà provare a cambiare marcia già a partire dal Mondiale per Club, dove spera di essere subito protagonista.

Intanto la sua annata personale si arricchisce di un’altra delusione con la mancata convocazione da parte di Koeman per i prossimi impegni dell’Olanda.

I convocati:

Portieri: Mark Flekken (Brentford), Nick Olij (Sparta Rotterdam), Kjell Scherpen (Sturm Graz).

Difensori: Nathan Ake (Manchester City), Stefan de Vrij (Inter), Denzel Dumfries (Inter), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Lutsharel Geertruida (RB Lipsia), Jorrel Hato (Ajax), Micky van de Ven (Tottenham), Virgil van Dijk (Liverpool), Jan Paul van Hecke (Brighton).

Centrocampisti: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcellona), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang (PSV Eindhoven), Tijjani Reijnders (AC Milan), Xavi Simons (RB Lipsia), Mats Wieffer (Brighton).

Attaccanti: Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Aston Villa), Wout Weghorst (Ajax).

L’ex atalantino è quindi fuori dalle scelte del ct per le prossime gare di qualificazione ai Mondiali 2026 con il motivo legato principalmente alle difficoltà incontrate lungo l’arco di questa stagione.

Koeman preferisce puntare su calciatori più pronti ed in fiducia, considerando anche una condizione fisica non proprio brillante. Koopmeiners comunque spera di rientrare tra i convocati quanto prima.