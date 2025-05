Da quando ho scoperto questi rimedi naturali riesco a ‘camuffare’ i capelli sporchi: idee perfette per chi è sempre di fretta

Con questi rimedi naturali avere i capelli sporchi non è più un problema: basterà usarli una sola volta per non poterne più fare a meno.

Sappiamo benissimo quanto il primo impatto sia quello che spesso conta, ecco perché sarà importante essere sempre in ordine e sistemati. Una delle prime cose che si notano, sono proprio i capelli, una sorta si bigliettino da visita personale, che andranno a dare una prima impressione sulla persona. Proprio per questo, sarebbe opportuno tenerli sempre ben puliti e in perfetto ordine.

Tuttavia, per quanto avere capelli puliti sia una cosa abbastanza necessaria, non sempre risulterà facile, soprattutto se si ha la ‘sfortuna’ di avere una cute particolarmente grassa e che quindi tende a sporcarsi molto rapidamente. Inoltre, spesso la fretta continua, la stanchezza e anche la mancanza di tempo, possono portare a trascurare questo aspetto molto importate. Fortunatamente, per evitare che questo si ripeta ancora, esistono degli efficaci rimedi naturali da provare per ‘camuffare’ i capelli sporchi.

Con questi rimedi naturali i capelli sporchi non saranno più un problema

In commercio esistono diverse soluzione per nascondere momentaneamente i capelli sporchi. Lo shampoo a secco, ad esempio, è uno degli strumenti più utilizzati e che permette di assorbire l’eccesso di sebo, di sudore e di sporco, donando ai capelli un’apparente pulizia. Ovviamente si tratta di una misura temporanea, magari utile in situazioni d’emergenza e che non sostituisce affatto il classico shampoo.

Tuttavia, i classici rimedi commerciali pur essendo efficaci, non sempre son prodotti naturali e di conseguenza devono essere usati con le dovute accortezze. Ecco perché, anche in questo caso, si potrà optare per dei rimedi naturali che permetteranno di nascondere i capelli sporchi ancora per un po’, prima di procedere poi con il classico lavaggio. Il primo rimedio prevede l’applicazione di borotalco o bicarbonato sulle radici. La funzione è identica a quello dello shampoo a secco ed andrà ad assorbire l’eccesso di sporco.

Un altro trucco invece è quello di rinfrescare i capelli con l’acqua micellare. Potrà sembrare una scelta bizzarra, eppure, mettendone qualche goccia su un dischetto di cotone e picchiettando la cute, si otterrà immediatamente un effetto fresco e pulito. Una volta applicata l’acqua, basterà asciugare con il phon e dare la giusta piega per farli sembrare puliti. Anche il limone è molto utile per togliere il sudore dai capelli, applicandone qualche goccia sia sulla cute che sulle lunghezze e massaggiando la chioma, si andrà ad eliminare tutto l’unto in eccesso. Ed ecco come in poche mosse, i capelli sporchi non saranno più un problema.