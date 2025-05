Roma, domenica 1 giugno strade chiuse e divieti di transito: come muoversi

Strade chiuse al traffico e divieti di transito nella Capitale previsti per domenica 1° giugno. Ecco dove non ci si potrà muovere.

Ancora strade chiuse e divieti di transito a Roma. Nella Capitale sarà più difficile spostarsi domenica prossima, 1° giugno, in occasione della tappa conclusiva del Giro d’Italia che giungerà a Roma attraversando anche via Cristoforo Colombo fino alla fontana dello Zodiaco a Ostia.

Alla conclusione dell’edizione numero 108 della famosa corsa ciclistica avranno luogo altre manifestazioni di contenimento del traffico cittadino nella stessa zona, questa volta per la sfilata del 2 giugno, Festa della Repubblica. La tappa finale del Giro d’Italia, lunga complessivamente 143 chilometri, verrà suddivisa in due parti. I corridori partiranno da Porta del Perugino, dai Giardini Vaticani.

Successivamente i ciclisti raggiungeranno Ostia attraverso la Colombo prima di fare rientro nel centro della città per affrontare gli otto giri del circuito finale (da 9,5 chilometri ciascuno). Ecco quali strade saranno chiuse a Roma domenica 1° giugno e dove sarà vietato transitare nella Capitale in occasione della tappa finale della corsa in rosa.

Roma, le chiusure di domenica 1° giugno per il passaggio del Giro d’Italia

La tappa finale del Giro d’Italia partirà domenica 1° giugno verso le 15:00 dal Vaticano, così da omaggiare papa Francesco nell’anno giubilare. La corsa raggiungerà poi il litorale attraversando la Colombo. Il tutto si concluderà al Circo Massimo verso le 19:00. Le chiusure scatteranno fin dalle prime ore della mattina di domenica.

Saranno chiuse al traffico le seguenti strade: viale delle Terme di Caracalla, via di San Gregorio, viale Aventino, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Plebiscito, corso Vittorio e largo Argentina, piazza Paoli, Ponte Vittorio, via di San Pio X, Borgo Santo Spirito, via Paolo VI, piazza del Sant’Uffizio.

Non si potrà transitare nemmeno per via della Stazione Vaticana, via di Porta Cavalleggeri, la galleria PASA, piazza della Rovere e Ponte Pasa, i lungotevere Sangallo, dei Tebaldi, dei Vallati, de’ Cenci, Pierleoni, Aventino, via della Greca, via del Circo Massimo, Porta Capena, viale Baccelli, Porta Ardeatina, la carreggiata centrale della Colombo fino a Ostia (e ritorno), il lungomare Lutazio Catulo, piazzale Magellano.

I divieti di sosta saranno operativi già dalla giornata di sabato 31 maggio e riguarderanno le zone di Prati, San Pietro, l’Eur (con piazzale Marconi, largo Pella, piazzale Nervi), Ostia (con piazzale Cristoforo Colombo, i lungomare Lutazio Catulo e Duilio, piazza Sirio, piazza Magellano, via Stefano Carbonelli, via Valladolid e via di San Fiorenzo), l’Aurelio (con via della Stazione Vaticana e via Aurelia, tra i civici 2 e 16).

Sul portale di Astral Infomobilità della Regione Lazio sarà possibile ricevere aggiornamenti in tempo reale sul traffico nella Capitale nella giornata di domenica 1° giugno.