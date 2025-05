Gasperini alla Juve con il suo pupillo, Roma beffata

Antonio Conte resta ufficialmente al Napoli mentre Massimiliano Allegri ha sposato il progetto del Milan. In Serie A il mosaico delle panchine delle big inizia a comporsi in attesa delle decisioni di Roma e Juventus, senza dimenticare la questione Inzaghi all’Inter.

Tanti sono ancora i nodi da sciogliere sul prossimo futuro, in particolare in casa bianconera dove dopo il Mondiale per Club andrà presa una decisione definitiva sulla panchina attualmente di Tudor. Conte è sfumato e tra i profili interessanti per la prossima stagione potrebbe tornare di nuovo in auge Gian Piero Gasperini, in uscita dall’Atalanta e lungamente accostato anche alla Roma per il post Ranieri.

Lo stesso allenatore nerazzurro nei giorni scorsi, a margine del torneo di tennis dell’Accademia dello Sport per Solidarietà di Bergamo, aveva così parlato del futuro e dell’ipotesi rinnovo: “Bisognerà confrontarci sugli obiettivi, sulla mentalità che sicuramente condividiamo e sui problemi emersi quest’anno. Serve un confronto per decidere il futuro. Io un contratto ce l’ho, non è questo il momento per parlarne”.

La stagione con l’Atalanta intanto è andata in archivio con un ottimo terzo posto, ma il lungo percorso insieme potrebbe anche essere arrivato al capolinea nonostante ancora un contratto in essere. In questo quadro si inserisce il nome della Juventus, che potrebbe provare a bruciare la Roma sul tempo riallacciando i rapporti con un tecnico che ha sempre custodito il sogno di andare a chiudere il cerchio proprio con i bianconeri con i quali aveva iniziato il percorso in panchina a livello giovanile.

Calciomercato, la Juventus ci riprova con Gasperini: insieme a lui anche Retegui

Gasperini ha avuto modo da calciatore prima e da allenatore poi di intraprendere percorsi giovanili all’interno della Juventus, club che potrebbe ora riabbracciare sotto un’altra veste.

In questo quadro c’è anche la Roma per il dopo Ranieri, con la quale l’allenatore atalantino ha deciso di prendersi qualche giorno di riflessione. Il tentativo della Juve si inserisce proprio qui e qualora dovesse andare a buon fine i bianconeri potrebbero portare a Torino anche un suo pupillo.

Nonostante la possibile intesa con i giallorossi Gasperini potrebbe anche finire in Piemonte, lì dove la Juventus potrebbe provare a mettergli a disposizione anche Mateo Retegui, bomber italo-argentino che a suon di gol ha vinto il titolo di capocannoniere al suo primo anno a Bergamo anche grazie al lavoro dello stesso tecnico di Grugliasco.