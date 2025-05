Stefano De Martino, fuga dalla TV: è un colpo al cuore per i fan

Anche i più scettici non possono fare a meno di ammetterlo: Stefano De Martino ha dimostrato, fatti e numeri – quelli degli ascolti prima di tutto – alla mano, di essersi scrollato di dosso scomode etichette come quelle di “ex di Belen Rodriguez” o “ex ballerino di Amici”. Ormai il frontman di Torre Annunziata ha mostrato tutto il suo valore come conduttore televisivo.

Il crescente successo di pubblico di trasmissioni come Stasera tutto è possibile e Affari Tuoi è la migliore risposta ai critici. Perché si sa: contra factum non valet argumentum, dicevano i Latini. Con minor eleganza ma altrettanta sostanza noi potremmo dire che le chiacchiere stanno a zero. Da tempo si parla di De Martino come di un autorevolissimo candidato per il dopo Carlo Conti alla guida del Festival di Sanremo.

Lui però ha fatto intendere, ospite del podcast In Camerino di Marcello Sacchetta, che il suo primo pensiero è quello di trovare un equilibrio tra vita personale e lavorativa, in primo luogo per essere il più presente possibile nella vita del figlio Santiago. Proprio per questo motivo la tv potrebbe non essere il suo orizzonte futuro, almeno nel lungo periodo.

Un futuro lontano della televisione per Stefano De Martino?

Stefano De Martino non si vede come un conduttore “eterno” alla Pippo Baudo o alla Mike Bongiorno. Un giorno potrebbe dire addio alla tv, ha spiegato durante il podcast di Marcello Sacchetta. L’intervista si è rivelata molto particolare e ha spinto il presentatore a dilungarsi molto sul suo rapporto con il lavoro. Ogni tanto, ha rivelato, in lui fa capolino il pensiero di lasciare tutto.

Sono pensieri sospinti anche dalla generale incertezza legata a questa professione, dove si fa presto a cadere dalle stelle alle stalle e a finire nel dimenticatoio. «Potrebbe finire tutto domani, oppure potrei essere io a decidere di voltare pagina», ha detto Stefano De Martino che ha aggiunto: «Quando guardo al futuro, mi piace pensare che potrei fare anche altro».

È un pensiero, spiega, «che mi dà respiro e mi fa sentire libero. Sono a disagio dinanzi all’idea di qualcosa di definitivo». La tv dunque fa parte del presente e del prossimo futuro di Stefano De Martino che però non ha omesso un’aggiunta più che eloquente: «Almeno per ora». Insomma, il lavoro in tv non è scolpito nella pietra e anche per lui potrebbe arrivare il giorno in cui bisognerà reinventarsi.

Adesso De Martino è il nuovo fenomeno della conduzione Rai, il giovane volto di punta di una televisione pubblica più fresca e rinnovata, che guarda al futuro con slancio ma con i piedi ben saldi in un passato carico di gloria. Ma inizialmente non è stato facile per lui cimentarsi in un’esperienza completamente nuova. Soprattutto dopo aver lasciato un ambiente forte come quello di Amici, dove la presenza protettiva di Maria De Filippi rimane la massima garanzia contro le pressioni enormi tipiche del mondo dello spettacolo.