3 colori di smalto da provare per le unghie dei piedi quest’estate: parola d’ordine semplicità

3 colori di smalto da provare per le unghie dei piedi per quest'estate 2025: sono semplici, eleganti, ma soprattutto alla moda.

In estate i piedi, soprattutto per le donne sono i protagonisti indiscussi. Donano classe, eleganza e femminilità, ecco perché sarà importante che siano sempre ben curati e tenuti in perfetto ordine. E come ogni pedicure che si rispetti, un bel tocco di colore sulle unghie dei piedi non può di certo mancare. E visto che in estate le tonalità brillanti e vivaci non possono di certo mancare, si potrà osare anche con qualche sfumatura particolare.

Ovviamente, così come capita per tutto ciò che indossiamo, anche i colori di smalto (sia per mani, che per piedi) seguiranno quello che è un po’ la moda del momento e che andrà a dettare una tendenza specifica. Ebbene, secondo ciò che dicono gli esperti del settore, in quest’estate 2025 saranno ben 3 i colori di smalto da poter scegliere per rendere fashion i propri piedi.

3 colori di smalto da mettere sulle unghie dei piedi per renderli perfetti

Ora che il caldo si avvicina, la necessità d’indossare abiti freschi e leggeri è senza dubbio una delle prime cose da fare. Anche le scarpe pesanti verranno messe da parte e si potranno finalmente sfoggiare sandali, infradito e tutti quei modelli che mettono in bella mostra i piedi. Prima di farlo però, sarà importante renderli perfetti per la stagione, osando anche con qualche colore di smalto che farà sicuramente la differenza.

Ma quali sono quindi questi colori che permetteranno di avere piedi alla moda e ben curati al tempo stesso? Il primo colore che non passa mai di moda è sicuramente il rosso ciliegia. Si tratta di un colore sinonimo di eleganza, raffinatezza e grande versatilità. È un tono senza tempo che non conosce stagione. Subito dopo troviamo le varie tonalità di blu, un colore sicuramente insolito, ma che nella sua delicata tonalità pastello , sinonimo di serenità e ideale per un momento delicato.

Infine, ci sono tutti i colori pastello che ritornano sempre con piacere in estate. Verde, glicine, rosa, giallo, sono tonalità che rendono il piede elegante, ma che al tempo stesso rispecchiano a pieno questa stagione. Sono sempre alla moda e permettono di donare un tocco sbarazzino al proprio look e per chi vuole essere un po’ più audace, un tocco di glitter non guasta mai e farà davvero la differenza.