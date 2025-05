Dal 2026 cambierà per sempre il modo di volare: una novità che lascia tutti a bocca aperta

L’aereo è senza dubbio uno dei mezzi di trasporto più utilizzato dai viaggiatori. Perfetto sia per breve tratte, che per destinazioni più lontane. Offre comfort, relax, comodità e permette anche di poter effettuare anche il check-in da casa, evitando così di arrivare ore prima in aeroporto e di fare file chilometriche. Inoltre, un altro elemento importante, è che aiuta a raggiungere anche mete lontanissime senza dover fare continui cambiamenti.

Ovviamente, per poter garantire la propria sicurezza e quella degli altri, sarà molto importante che vengano rispettare alcune essenziali norme, che, permetteranno di poter affrontare un viaggio senza alcun tipo di rischio. Ciò nonostante, fin troppo spesso si creano della situazione ‘limite’ dove sarà costretto anche ad intervenire il personale di bordo per cercare di evitare il peggio.

Dal 2026 chi ama volare dovrà adattarsi ad un cambiamento importante: la novità stupisce tutti

Rispettare le dovute regole in aereo, affinché si possa viaggiare in totale serenità è una cosa che non dovrebbe nemmeno essere oggetto di discussione. Purtroppo però, fin troppo spesso, alcune delle norme basilari vengono continuamente infrante, rischiando di compromettere la sicurezza di tutti i passeggeri. Una delle più comuni, è quella di slacciare l cinture e di alzarsi in piedi prima che venga dato l’ok dal personale di bordo.

Sempre più di frequente e soprattutto chi viaggia per lunghe tratte, tende ad alzarsi in piedi durante il volo. Un gesto comune e anche naturale se vogliamo dirla tutta, ma che in realtà, soprattutto se duraturo nel tempo, rischia di compromettere la sicurezza anche degli altri passeggeri. Ecco perché per evitare che questo accada ancora, dal 2026 le cose potrebbero cambiare drasticamente.

La nuova tendenza di viaggio che alcune compagnie aeree europee hanno iniziato ad adottare è quella dei “posti in piedi”, che consentiranno ai passeggeri di viaggiare in piedi su voli a brevissimo raggio a un prezzo molto economico; con biglietti che possono costare fino al 50% in meno rispetto a quelli attuali. Ma di cosa si tratta? Si tratta di strutture simili a uno sgabello verticale, con uno schienale e una seduta molto somiglianti a quelli di una bicicletta e con una cintura di sicurezza da indossare nelle fasi di decollo, di atterraggio e laddove servisse. Quindi, non ci resta che aspettare e vedere quali saranno le prime compagnie che si adegueranno al cambiamento.