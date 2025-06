Addio Ikea, è la fine di un’era: non sarà più prodotta

Tutto passa e anche sulle produzioni di successo presto o tardi scorrono i titoli di coda. Ikea, il celebre colosso svedese dell’arredamento low cost, ha annunciato la cessazione della produzione di uno dei suoi prodotti più iconici. Parola fine dunque su un prodotto che si è rivelato capace di saldare praticità e estetica (uno dei marchi di fabbrica del brand svedese).

I punti di forza di questo oggetto (tecnologia e design scandinavo) hanno fatto breccia nel cuore degli appassionati dell’arredamento smart e dell’innovazione domestica. Addio dunque a un articolo che si proponeva di trasformare le nostre case in ambienti sempre più connessi, una delle tante piccole rivoluzioni targate Ikea.

Siamo davanti dunque alla fine di un’era. Non soltanto per la multinazionale svedese – con sede a Leida, nei Paesi Bassi – ma anche per gli utenti che in quell’articolo avevano rinvenuto un ottimo bilanciamento tra forma e funzione. Ritirarlo dal mercato significa accantonare un’intera filosofia del design che mirava a unire accessibilità e qualità.

Fine di un’epoca per Ikea: questa linea non verrà più prodotta

È giunta al termine, dopo otto anni di collaborazione, la partnership tra Ikea e Sonos. Dall’unione delle forze di queste due realtà era nata una linea rivoluzionaria nel campo degli arredi tecnologici. Ci riferiamo alla linea di speaker smart Symfonisk. Questa linea, capace di unire in maniera unica tecnologia e design, non verrà più prodotta. Lo speaker wireless aveva colpito la possibilità di posizionare l’impianto in maniera differente rispetto ai tradizionali altoparlanti, senza per questo perdere di potenza.

Come detto la decisione rappresenta un cambio d’epoca nel settore degli elettrodomestici smart integrati nell’arredamento di casa. La collaborazione tra la catena svedese dell’arredamento a costi contenuti e l’azienda statunitense leader nei sistemi audio ha prodotto articoli in grado di combinare minimalismo estetico e performance audio di elevata qualità.

Ma non ci sarà più futuro per i modelli Symfonisk. Quelli attualmente disponibili, hanno annunciato le due aziende, rimarranno in vendita nei negozi Ikea fino a esaurimento delle scorte. Sonos ha rassicurato però i possessori degli speaker. L’azienda di Santa Barbara ha confermato che continuerà a garantire un supporto tecnico per i dispositivi già acquistati.

La fine della partnership con Ikea giunge in un momento delicato per Sonos. Di recente la società californiana fondata nel 2002 da John MacFarlane, Craig Shelburne, Tom Cullen e Trung Mai ha dovuto fare i conti con diverse critiche legate a un aggiornamento della sua app. Gli utenti lo hanno ritenuto problematico a causa di bug e funzionalità ridotte.