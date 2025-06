Ti sei mai chiesto a cosa serve quel foro nel frigorifero? Il suo utilizzo è davvero geniale

Ecco a cosa serve con esattezza il foro che si trova nel frigorifero: ha un compito ben preciso e bisogna tenerlo sempre pulito per non correre guai.

Il frigorifero è uno di quegli elettrodomestici che utilizziamo con regolarità ogni giorno e che ci permette di conservare il più a lungo possibile cibi e bevande, mantenendo inalterati il loro sapore, qualità e proprietà. Ovviamente, affinché possa funzionare sempre in modo adeguato, non solo si dovrà tenere sempre ben pulito, ma si dovrà prestare massima attenzione ad ogni suo elemento.

Ciò che in molti ignorano completamente, è che ogni parte del frigo ha un utilizzo ben specifico, ecco perché sarà fondamentale che ogni elemento sia sempre ben tenuto e che non ci sia nulla che possa impedire loro di funzionare regolarmente. Ad esempio, vi siete mai chiesti a cosa serve? Ebbene, non è messo lì certo per caso, ma ha un compito ben preciso e a breve capirete a cosa serve.

Foro del frigorifero, ecco a cosa serve e perché è messo proprio lì

Per chi in genere pulisce il frigorifero, sicuramente si sarà reso conto che all’interno e più esattamente sul fondo, c’è un piccolo forellino. Visto così potrà sembrare messo senza una ragione, ma in realtà non è affatto così anzi, ha un compito ben preciso e proprio per questo dovrà sempre essere tenuto libero e ben pulito. Ma esattamente a cosa serve?

Il foro che si trova all’interno del frigorifero, solitamente sul fondo della parete posteriore, serve per il drenaggio della condensa. Ecco a cosa serve nello specifico:

Raccoglie l’acqua della condensa: Quando l’aria umida dentro il frigorifero si raffredda, si forma della condensa (goccioline d’acqua) sulle pareti interne, in particolare su quella posteriore. Quest’acqua scivola verso il basso. Scarico verso una vaschetta: l’acqua confluisce nel foro e da lì viene convogliata in una vaschetta posta sul motore del frigorifero (compressore), che la fa evaporare grazie al calore generato durante il funzionamento dell’apparecchio.

Ecco perché è importante che sia sempre tenuto libero e ben pulito. Un foro ostruito, infatti, non fa defluire l’acqua correttamente e può accumularsi sul fondo del frigorifero, andando così a creare un ambiente per la proliferazione di germi e batteri, che a loro volta andranno a causare cattivi odori, formazione di muffe, o gocciolamenti sotto i cassetti. Quindi, ora che abbiamo capito a cosa serve il foro del frigorifero, sarà molto importante accertarsi che sia sempre ben pulito e che non ci sia nulla che ne ostacoli l’access.