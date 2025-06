Cataclisma Juve, rescinde il contratto prima del Mondiale per Club

In casa Juventus sta maturando l'ennesima rivoluzione. La società cambia volto e l'addio arriverà prima del Mondiale per Club

Il quarto posto della Juventus in campionato rappresenta la base su cui costruire quello che sarà il prossimo futuro del club, che ha bisogno dell’ennesimo tentativo di dare una svolta.

I bianconeri voltano pagina e con la Champions in tasca ed il Mondiale per Club all’orizzonte tutto da vivere stanno attraversando una fase di enormi cambiamenti, con alcuni stravolgimenti nelle posizioni più elevate della società. Manca ormai sempre meno all’ufficialità dell’addio di Cristiano Giuntoli, dirigente ex Napoli che era stato prelevato dagli azzurri proprio per costruire un progetto innovativo e vincente.

In un paio d’anni però la figura di Giuntoli si è legata soprattutto alle occasioni perse tra risultati quasi mai arrivati e spese enormi in sede di calciomercato che non hanno minimamente ripagato i giusti dividendi. Più di qualcosa non ha funzionato nel biennio col dirigente di Firenze che in questi giorni è stato anche accostato alla stessa Fiorentina oltre che ad un eventuale destino in Premier League.

Prima di intavolare la prossima destinazione di Giuntoli bisognerà però ufficializzarne l’addio alla Juventus. La risoluzione del contratto sembra avvicinarsi ad ampie falcate, con il club bianconero già pronto a voltare pagina.

Calciomercato Juventus, si avvicina la risoluzione di Giuntoli

Nelle scorse ore la Juventus ha già annunciato il nuovo direttore generale che risponde al profilo di Damien Comolli: “La Juventus dà il benvenuto a Damien Comolli, che, dal 4 giugno 2025, entra in Società assumendo il ruolo di Direttore Generale, con riporto diretto al Chief Executive Officer Maurizio Scanavino. Leader di consolidata esperienza internazionale, Damien Comolli porta con sé un bagaglio importante di competenze tecniche, gestionali e strategiche, maturate in oltre trent’anni di esperienza ai vertici del calcio europeo”.

Lo stesso Comolli ha già espresso la propria felicità: “Sono felice e onorato di entrare a fare parte di una Società unica, per storia, identità e prospettive. Metterò a disposizione di Juventus la mia esperienza fin dal primo giorno con l’obiettivo di essere vincenti come deve essere la Juventus e come meritano i nostri tifosi”.

Al netto del prossimo futuro societario della Juve ciò che attendono i tifosi ora è l’addio di Giuntoli. In questo senso stando a quanto evidenziato da ‘TMW’ la risoluzione dovrebbe arrivare entro 2/3 giorni. In questa direzione è arrivata proprio la presentazione lampo di Comolli, che certifica come la Juventus avesse già le idee chiare.