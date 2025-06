Per sapere in anticipo il sesso del nascituro basterà guardare il viso del papà: a dirlo adesso è la scienza

Per capire che sesso avrà il nascituro potrebbe essere sufficiente guardare il volto del padre. Lo dice una sorprendente ricerca scientifica.

Un recente studio suggerisce che alcuni tratti facciali maschili sarebbero predittivi del sesso del figlio primogenito. In sostanza dal volto del papà si potrebbe prevedere quale sarà il sesso del nascituro, se il bambino che nascerà sarà maschio o femmina.

Basta dunque osservare il volto del padre per scoprire con largo anticipo se la creatura in arrivo sarà una lei o un lui? È quanto dice una sorprendente ricerca dell’Università del Michigan apparsa sulla rivista Adaptive Human Behavior and Physiology. Lo studio ha coinvolto 104 coppie eterosessuali che hanno almeno un figlio.

I ricercatori hanno chiesto agli uomini di fornire una propria fotografia. Successivamente un gruppo di studiosi ha provveduto a classificare l’immagine secondo questi parametri: attrattività, mascolinità, femminilità e dominanza. Solo una di queste caratteristiche è risultata essere correlata significativamente al sesso del primo figlio.

Guardare il viso del papà ci fa capire quale sarà il sesso del nascituro?

Dalla ricerca dell’Università del Michigan è emerso che gli uomini percepiti come dominanti avevano ben l’83% in più di possibilità di avere un primogenito maschio rispetto agli uomini con un viso meno dominante. A detta degli stessi ricercatori si tratta di un dato molto curioso. La cosiddetta “dominanza facciale” è un concetto che comprende un insieme di tratti: intensità dello sguardo, simmetria del volto, struttura ossea.

Presi nel loro insieme, questi tratti trasmettono una sensazione di sicurezza, controllo e assertività. Non si tratta naturalmente di un criterio oggettivo, visto che la dominanza è determinata sulla base della percezione altrui, non da una misura scientifica. All’atto pratico è la maniera in cui il volto di una persona “impressiona” chi lo fissa.

Dalla ricerca non emerge invece alcuna correlazione tra il sesso del nascituro e i tratti del volto delle madri. Il dato sembra suggerire che l’eventuale influenza possa forse essere collegata in qualche maniera a fattori ormonali o a dinamiche di attrazione inconscia. Qualche ricercatore ipotizza che le donne con livelli più elevati di testosterone – più inclini a dare alla luce figli maschi – provino un’inconscia attrazione per i volti maschili dominanti.

La ricerca ha natura sperimentale, perciò ha dei limiti oggettivi. Prima di tutto si fonda su dati retrospettivi. In altre parole i dati sono stati raccolti a distanza di anni dalla nascita dei figli. Bisogna poi considerare che la definizione di dominanza dipende molto dal contesto culturale. Risulta perciò difficile stabilire un parametro standard e universale, che vada bene per tutti.

Sono gli stessi ricercatori a invitare alla cautela. Serviranno ulteriori studi e approfondimenti per comprendere realmente i meccanismi biologici alla base di questa correlazione. Certo l’idea che una comunissima foto del papà possa aiutarci a predire il sesso del primogenito meglio di sofisticate tecniche di predizione fa parecchio pensare – e sorridere.