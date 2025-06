Bastano solo 20 minuti e 3 ingredienti da cucina per delle griglie del forno pulite ed igienizzate: è geniale

Il forno è uno degli elettrodomestici che più viene utilizzato in casa e che permette la preparazione di una serie infinita di preparazioni. A partire dai classici dolci, fino ad arrivare a cuocere pane, pizze e crostoni, con l’aiuto del forno si potranno cuocere tra le pietanze più buone che mangiamo tutti i giorni. In più, ci permetterà di ottenere una cottura sana, dove non sempre sarà necessario aggiungere altro condimento.

Ovviamente, proprio perché viene utilizzato così tanto e al suo interno si prepara qualsiasi tipi di pietanza, il forno tende anche ad essere l’elettrodomestico più sporco della cucina, tendendo ad accumulare una gran quantità di sporco. Il problema principale però non è lo sporco in sé, ma il fatto che se non trattato subito, diventerà incrostato e complicato poi da rimuovere del tutto.

3 soli ingredienti per pulire alla perfezione forno e griglie: bastano 20 minuti

Riuscire ad ottenere un forno pulito in ogni sua parte è davvero complicato, soprattutto se fino ad ora l’abbiamo trascurato ed ora abbiamo un bel po’ d’incrostazioni da eliminare. Peggio ancora quando si tratta di pulire le griglie del forno, che il più delle volte sono tenute davvero molto male. Ecco che quindi, sarà importante usare prodotti giusti che permetteranno di eliminare subito anche lo sporco più ostinato.

Sappiamo benissimo che in commercio esistono diversi prodotti mirati proprio alla pulizia del forno e che dovrebbero sciogliere anche lo sporco più ostinato. Tuttavia, si tratta comunque di prodotti molto aggressivi, chimici e che spesso hanno anche un cattivo odore. Come fare allora per pulire il forno? In questo caso basteranno solo 3 ingredienti e in appena 20 minuti, griglia e forno torneranno come nuovi.

Per preparare il mix vincente servirà:

Bicarbonato

Acqua

Aceto

Prendere una ciotola e mescolare in parti uguali questi 3 ingredienti fino ad ottenere un composto pastoso ma non eccessivamente denso. A questo punto si andrà ad applicare sia sulla griglia che sull’interno del forno e si lascerà agire per circa 30 minuti. La combinazione di aceto e bicarbonato, andrà ad agire sullo sporco, penetrando in profondità e sciogliendolo. Passato il tempo, prendere un panno umido e passarlo su tutte le superfici per rimuovere lo sporco. Risciacquare ed asciugare, ed ecco che griglia e forno saranno tornati come nuovi.