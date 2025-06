Tour de France 2025, Pogacar costretto ad arrendersi subito: l’annuncio

Una volta archiviato il risultato del Giro d’Italia è già ora di concentrare gli sforzi e le attenzioni su quello che sarà il prossimo Tour de France, secondo grande Giro di questa stagione.

Ai nastri di partenza come sempre ci sarà enorme curiosità ed aspettativa su Tadej Pogacar, campionissimo sloveno che con ogni probabilità dovrà vedersela con Jonas Vingegaard in un acceso confronto diretto per il successo finale. I due contendenti sono infatti coloro che hanno portato a casa le ultime cinque edizioni e partono da grandi favoriti.

I due corridori più forti al mondo, in questo genere di corse, si preparano dunque alla grande classica transalpina con il team del danese che vede crescere enormemente fiducia dopo i risultati ottenuti in Italia con Simon Yates, vincitore dell’ultimo Giro. Un trionfo inatteso che però non cambia i piani del team visto che il britannico sarà alla Grande Boucle per affiancare e aiutare Vingegaard.

Visma-Lease a Bike si presenterà il prossimo 5 luglio all’inizio di Lille con grande entusiasmo e voglia di provare a mettere i bastoni tra le ruote a Pogacar e alla sua UAE Team Emirates-XRG.

Tour de France 2025, super sfida tra Vingegaard e Pogacar: l’annuncio spaventa i tifosi

Il team manager Richard Plugge è intervenuto ai microfoni di ‘WielerFlits’ che si è soffermato su Vingegaard e il team: “A causa delle circostanze sfortunate dello scorso anno, Jonas ha faticato molto nella terza settimana. Credo che l’UAE Team Emirates-XRG abbia fatto dei grandi progressi dopo essere stata sconfitta nella cronometro di Combloux al Tour de France 2023, ma anche noi siamo migliorati molto. Noi ci concentriamo solo su noi stessi e su come possiamo migliorare le nostre prestazioni e rispetto allo scorso anno abbiamo fatto un altro grande passo avanti”.

C’è tanta voglia di vincere quindi per Visma-Lease a Bike attraverso le parole decise del team manager: “Jonas ha vinto con tanti minuti di vantaggio su Pogacar per due anni consecutivi. La scorsa edizione, nonostante una preparazione fortemente condizionata dai problemi fisici e un finale di corsa difficile a livello fisico, Vingegaard è stato comunque un avversario di livello e quest’anno è migliorato ulteriormente. Non vedo perché non dovrebbe puntare alla vittoria anche stavolta”.

Brutte notizie quindi per Pogacar che rischia di trovarsi di fronte un avversario agguerrito e desideroso di tornare a vincere, il tutto peraltro con buone possibilità: “Penso che si possa dire che Pogacar sia più forte su percorsi tipo quello del Giro delle Fiandre, ma il Tour de France è una corsa di tre settimane e secondo noi in queste Jonas è più forte e più bravo anche a gestire l’accumulo di fatica”.