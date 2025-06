Non serve riverniciare, per pulire una porta bianca piena di macchie è questo il rimedio da provare

Mica devi riverniciare per forza la porta bianca per eliminare macchie e sporco? Prova questo rimedio e in un attimo tornerà come se fosse stata appena comprata.

Le porte sono degli importantissimi elementi strutturali e di design della casa. Hanno molteplici funzioni e, oltre a completare l’arredamento permettono di ottenere la giusta privacy in ogni ambiente, oltre a limitare rumori provenienti da altre parti della casa. In più permettono donare quel tocco in più che andrà a personalizzare lo stile scelto.

Esistono tantissime tipologie di porte che possono differenziare per forma, materiale, grandezza e colore e ovviamente, la scelta dipenderà molto sia da quanto si vuole spendere e dal tipo di arredamento che già si ha in casa. Tuttavia, nonostante il passare degli anni le porte bianche restano ancora l’opzione più quotata e, ancora oggi, sono tantissime le persone che decidono di metterle in casa.

Come pulire in modo accurato le porte bianche per eliminare ogni tipo di macchia

Le porte bianche hanno sicuramente tanti vantaggi dalla loro parte, si adattano alla perfezione ad ogni stile, sono sicuramente di design e non passano mai di moda. Tuttavia via, c’è sempre il rovescio della medaglia e in questo caso riguarda proprio la loro pulizia, infatti, essendo il bianco un colore chiarissimo, basterà anche una semplice macchia e subito si noterà. Ecco che quindi, sarà molto importante pulire periodicamente le porte bianche per rimuovere tutto lo sporco.

Per quanto siano sicuramente belle da vedere, le porte bianche risultano essere piuttosto delicate e non solo dal punto di vista del colore, ma soprattutto nella loro pulizia. Infatti, con il passare del tempo le macchie potrebbero diventare sempre più evidenti e il bianco potrebbe tendere ad ingiallire. Ecco che quindi, l’unica soluzione plausibile potrebbe essere quella di riverniciare le porte o addirittura sbiancarle, ma in realtà non è affatto così. Infatti, esiste un efficace rimedio naturale perfetto per togliere le macchie e sbiancare le porte.

Per realizzare questo mix vincente servirà:

250 ml di acqua ossigenata

3 cucchiai di vaselina liquida

1 tappo di sapone naturale (tipo Marsiglia o neutro)

500 ml di acqua

Il procedimento è semplicissimo, basterà infatti preparare una bacinelle e versare prima l’acqua e poi tutti gli altri ingredienti, mescolare per far sciogliere il tutto. A questo punto prendere un panno, meglio in microfibra, immergerlo nella soluzione e strizzarlo accuratamente. A questo punto passarlo sulla porta, ora non resta che risciacquare ed asciugare, ed ecco che le porte saranno tornate pulite, bianchissime e soprattutto lucide