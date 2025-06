Sabato 7 giugno stop alla circolazione a Roma, attenzione a questa fascia oraria

Attenzione: in questa fascia oraria potrebbe essere difficile spostarsi nella Capitale il prossimo sabato 7 giugno.

Il prossimo sabato (7 giugno) si annunciano altre difficoltà per quanto riguarda la circolazione dei mezzi nella Capitale. Il Circo Massimo di Roma ospiterà infatti il concerto di Gazelle, parte del tour “Stadi 2025” del cantautore che nel 2024 ha calcato il palco dell’Ariston per partecipare al prestigioso Festival di Sanremo.

Il cantante romano ha scelto dunque di giocare in casa nel tour che prevede due date evento. Dopo il Circo Massimo toccherà infatti a Milano. Appuntamento al 22 giugno a San Siro. Dopo le due date live l’artista che all’anagrafe fa Flavio Bruno Pardini – dal 2016 usa lo pseudonimo di Gazzelle, storpiatura del nome del modello di scarpe Adidas: Gazelle – ha annunciato di volersi prendere una lunga pausa della musica per prendersi cura di sé.

Nel corso dell’esibizione al Circo Massimo il cantautore classe 1989 interpreterà alcuni dei suoi brani più iconici e amati dal pubblico come “Senza Nubi“, “Meglio così” e “Destri“, oltre ai nuovi successi del suo ultimo album. Attenzione però: in occasione del concerto la circolazione nella zona del Circo Massimo potrebbe essere difficoltosa in questa fascia oraria.

Sabato 7 giugno, circolazione difficile a Roma questa fascia oraria

Gazzella salirà dunque sul palco del Circo Massimo sabato 7 giugno per un evento che promette di essere uno dei momenti clou di un’estate romana che si preannuncia fin da ora all’insegna della musica. Il concerto del cantautore inizierà alle 21 presso l’arena del Circo Massimo. Come sempre accade in occasione dei grandi eventi, potrebbero esserci problemi di traffico.

Alcune strade potrebbero essere inaccessibili. Sul sito di Roma Servizi per la Mobilità – romamobilita.it – verranno comunicate eventuali chiusure a ridosso dell’evento. Per ora la piattaforma messa a disposizione degli utenti da parte dell’amministrazione capitolina annuncia possibili difficoltà di circolazione nell’area circostante al Circo Massimo durante l’afflusso e il deflusso degli spettatori.

Il concerto evento del tour di Gazzelle non sarà l’unico evento di rilievo dell’estate a Roma. Il Circo Massimo ospiterà anche altri famosi artisti – con conseguenti difficoltà di circolazione in occasione dei concerti. Dopo Gazzelle sarà la volta dei Duran Duran (15-16 giugno) e di Brunori Sas (18 giugno). Spazio poi ad altri big della canzone italiana nell’ultima settimana di giugno.

Il 23 e il 24 giugno toccherà a Zucchero esibirsi al Circo Massimo, seguito da Gigi D’Alessio (25 giugno) e da Gianna Nannini (26 giugno). Chiude il mese il concerto di Achille Lauro previsto per il 29 giugno (il cantante ritornerà al Circo Massimo il 1° luglio). Tony Effe e Fabri Fibra si esibiranno rispettivamente il 6 e il 7 luglio.