Come pulire sotto il divano senza doverlo spostare: bastano questi due oggetti e hai fatto

In questi periodi, soprattutto per chi soffre di allergia, è ancora più importante riuscire a mantenere una casa ben pulita e priva di polvere. Un compito sicuramente non piacevole, ma che sarà necessario per il benessere di tutta la famiglia. Tuttavia, c’è una problematica da prendere in considerazione, ossia che non sempre si riuscirà ad eliminare lo sporco da ogni punto in casa.

Una delle complicazioni più comuni che si verificano in casa, è quella di non riuscire a pulire in determinati punti, come ad esempio sotto al divano. Lì, infatti, sarà davvero impossibile arrivarci, soprattutto se si tratta di modelli che non hanno piedi e quindi sono praticamente raso terra. In questo caso, l’unica soluzione è quella di spostare il divano completamente, ma sicuramente non si tratta di qualcosa di agevole o da fare frequentemente.

Bastano solo due oggetti che abbiamo in casa per pulire sotto il divano senza spostarlo

Se avessimo la possibilità di guardare anche adesso sotto al nostro divano, ci renderemo subito conto di quanto sporco è accumulato. Una situazione sicuramente non piacevole, soprattutto se si tratta di una pulizia che non abbiamo mai fatti. Ecco che quindi, per facilitare il compito, sarà necessario escogitare qualche piccolo stratagemma che permetterà di eliminare sporco e polvere ma senza dover spostare ogni volta il divano.

Affinché si possa pulire nei punti più irraggiungibili e stretti, come sotto il divano ma anche sotto il letto, esiste un trucchetto semplicissimo da provare. Per realizzarlo serviranno soltanto una gruccia (meglio se in metallo così sarà più facile da modellare) e delle vecchie calze in nylon o anche calzini di cotone. Non appena abbiamo tutto l’occorrente, ecco come procedere:

Tirare la parte centrale della gruccia (quella opposta al gancio), in modo che risulti allungata e il gancio funga da manico; Infilare il calzino sulla gruccia come se fosse una fodera e il gioco è fatto.

In pochi secondi abbiamo creato un perfetto utensile per raggiungere le parti più nascoste del divano. Basterà semplicemente infilare l’attrezzo appena creato sotto al divano, tenendolo per il manico e muovendolo avanti, indietro, a destra e a sinistra. In questo modo il calzino catturerà sporco e polvere e tutto ritornerà perfettamente pulito e senza dover spostare più nulla.