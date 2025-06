Come illuminare il balcone senza usare energia elettrica: con queste idee crei un’atmosfera magica

Con queste idee non serve che la corrente arrivi fino al balcone, basterà sceglierne una per illuminarlo e renderlo accogliente per tutta l'estate.

Ora che mancano davvero pochissimi giorno per l’arrivo ufficiale dell’estate, anche se da qualche giorno le temperatura sembrano sancire il suo arrivo, non c’è nulla di meglio che poter sfruttare gli spazi esterni della propria casa per poter passare una serata in compagnia o per godersi semplicemente un po’ di relax dopo la solita giornata frenetica e caotica.

Ovviamente, affinché un balcone, ma anche un terrazzo, possano essere realmente ospitali, sarà importante che ci siano tutti i confort necessari. Questo vuol dire quindi, avere a disposizione tutto il necessario per potersi rilassare o per poter accogliere gli ospiti. Ecco che quindi, oltre agli arredi, anche l’illuminazione avrà un ruolo fondamentale per poter rendere perfetto il proprio spazio esterno.

Come illuminare di sere un balcone anche senza corrente elettrica

Spesso, anche magari a causa di una strutturazione della casa che non lo permette, negli spazi esterni di casa, che sia balcone, terrazzo o giardino, non arriva la corrente elettrica o meglio, non sono presenti eventuali prese per poter attaccare luci e lampade. Se questo accade, cosa bisogna fare? Esiste qualcosa di alternativo per poter illuminare senza dover ricorrere a chilometri di prolunghe?

Ebbene, uno degli aspetti positivi del progresso è proprio il fatto che sono state messe a punto tantissime tecniche, che riguardano anche l’illuminazione, e che non necessitano di energia elettrica per funzionare. Quindi, nel caso in cui volessimo installare delle luci sul nostro balcone in modo rapido ed efficace, sarà possibile optare per diverse soluzioni.

La prima idea è sicuramente quella delle lampade con piccoli pannelli fotovoltaici. Il sistema è praticamente identico alla più nota tecnologia, durante il giorno i pannello andranno ad assorbire energia solare che andrà a ricaricare una piccola batteria e che ne permetterà l’accensione di sera. In genere sono dotate di sensori, che permettono di dosare anche la giusta quantità di luce. Con la stessa tecnologia ci sono anche i faretti con pannelli fotovoltaici, che emanano una luce più delicata e intima.

Ovviamente non possono mancare ghirlande e file di luci che vanno a batteria, sicuramente faranno una luce molto più fioca, ma al tempo stesso permetteranno di creare un’atmosfera intima e riservata. Infine, non possono di certo mancare candele e torce, perfette per chi è alla ricerca di un’atmosfera romantica e magica. Ecco quindi alcune idee per poter illuminare il proprio balcone anche senza energia elettrica.