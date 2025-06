Altro che microblading, è questa la tecnica del futuro per sopracciglia perfette e definite

Le sopracciglia sono una parte fondamentale del viso e averle ben definite permette di dare una forma completamente diverso allo sguardo e al viso stesso. Rispetto ad un tempo, dove si lasciavano così com’erano, adesso si usa eliminare i peli in eccesso, definendo così l’arco per ottenere una forma delineata e perfetta.

In un’epoca in cui anche il mondo dell’estetica ha fatto numerosi passi in avanti, esistono moltissime tecniche per valorizzarle al meglio la forma e lo sguardo grazie alle sopracciglia. Una delle più note è sicuramente il microblading, una tecnica di trucco semi-permanente pensata per migliorare l’aspetto delle sopracciglia. Questo specifico trattamento consiste nell’utilizzare un’apposita penna con micro-aghi per disegnare piccoli tratti che imitano i peli naturali delle sopracciglia. Tutto ciò permette di ottenere sopracciglia più piene, definite e con una forma personalizzata, durando generalmente da uno a due anni, a seconda della pelle e delle cure post-trattamento.

Altro che microblading, è questa la tecnica del futuro per sopracciglia piene e folte

Ovviamente, con il progresso e con l’avvento di nuove tecnologie, anche il mondo dell’estetica ha cambiato moltissimo le tecniche utilizzate fino ad ora. Ecco che quindi anche il microblading sembra appartenere ormai al passato, al suo posto un nuovo metodo che permetterà di ottenere sopracciglia perfette e per sempre.

Nel mondo della bellezza, arriva una nuova tecnica molto all’avanguardia, che permetterà di ottenere delle sopracciglia perfette e definite. In molti stanno già sperimentano il trapianto di sopracciglia e sta guadagnando popolarità. Questa tecnica serve a mantenerle intatte e a riempire le zone diradate. Rappresenta quindi una soluzione definitiva per chi non vuole stare soggetto a ritocchi di frequente. Questa procedura prevede il trapianto di capelli dal cuoio capelluto (da zone vicino alla nuca o dietro l’orecchio) alle sopracciglia per conferirgli maggiore densità.

Il trattamento inizia con una progettazione meticolosa della nuova forma da dare alle sopracciglia. Viene applicata l’anestesia locale e le incisioni vengono eseguite con un bisturi di zaffiro, con un’angolazione e una direzione specifiche per ottenere un risultato naturale. Vengono estratte le unità follicolari, che presentano un singolo follicolo, in modo che da ogni sito impiantato cresca un singolo capello. Infine, i follicoli vengono impiantati singolarmente nelle incisioni precedentemente praticate sulle sopracciglia. Si tratta di un trattamento dalla durata di circa 3-4 ore, i cui risultati saranno definitivi nel giro di qualche mese.