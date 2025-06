Ikea allarma i clienti, non usate questo comunissimo oggetto: è pericoloso

Di recente Ikea ha lanciato un allarme relativo a un oggetto di uso quotidiano presente in molte case sollevando non poche preoccupazioni tra i clienti. La nota multinazionale svedese dell’arredamento low cost ha deciso infatti di richiamare un utensile molto diffuso dopo che da alcuni test di laboratorio è emerso il mancato rispetto degli standard di sicurezza.

Anche se a prima vista il prodotto non presenta particolari segnali che possano far preoccupare e può apparire del tutto innocuo, è emerso che il suo uso prolungato potrebbe essere rischioso per la salute umana. In via cautelativa, Ikea invita dunque tutti i consumatori in possesso dell’articolo a non utilizzarlo e a restituirlo presso i punti vendita.

Il nuovo richiamo evidenzia una volta di più il ruolo fondamentale dei controlli ai fini della tutela della salute pubblica. Anche i consumatori sono invitati a prestare grande attenzione alle segnalazioni sulla sicurezza. Ecco qual è il prodotto richiamato da Ikea. Si tratta di un articolo di uso comune in campo domestico.

Allarme Ikea, la catena svedese mette in guardia i clienti contro questo oggetto molto comune

Ikea ha richiamato alcune spatole della linea Ikea 365+ Hjälte. Da un test eseguito in Belgio sono emersi valori di migrazione delle ammine aromatiche primarie (AAP) superiori al limite consentito. Le ammine aromatiche primarie (primary aromatic amines, abbreviato in PAA) sono prodotti chimici derivati dall’ammoniaca. Vengono impiegate nell’industria farmaceutica per produrre gomma, per tingere tessuti, pelle e carta.

Le PAA sono usate anche per produrre coloranti azoici e materiali plastici. Stando al’International Agency for Research for Cancer (IARC) rientrano nella categoria delle sostanze potenzialmente cancerogene per l’uomo. Il prodotto richiamato riporta il codice articolo 401.494.62. La data di produzione è 2445 (AASS). Si tratta di uno stock di spatole acquistate dopo novembre 2024.

Il marchio svedese raccomanda a scopo precauzionale a tutti i consumatori eventualmente in possesso di una spatola Ikea 365+ Hjälte acquistata dopo il mese di novembre 2024 di non utilizzarla. I clienti interessati potranno contattare la catena che assicura il rimborso totale. In alternativa potranno recarsi presso qualsiasi punto vendita per la sostituzione o il rimborso, anche senza bisogno di esibire lo scontrino dell’acquisto.

Ikea invita inoltre a divulgare la notizia del provvedimento di ritiro, specialmente nel caso in cui si conosca qualcuno in possesso della spatola richiamata. Per avere altre informazioni c’è la possibilità di contattare la catena al numero 02 36011887.