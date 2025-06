Game over Spalletti, scelto un altro ct: arriva dalla Serie A

È stata una serata da incubo quella vissuta dall’Italia di Luciano Spalletti contro la Norvegia. L’ennesimo passo falso di una gestione che stenta ancora a decollare e che in questi anni ha raccolto già parecchie critiche.

Il lavoro del commissario tecnico alimenta sempre più dubbi e la prestazione di ieri non fa altro che impensierire ulteriormente i tifosi, desiderosi di tornare a vivere nuovamente le emozioni di un Mondiale a distanza di anni dall’ultima volta. L’Italia ha infatti saltato le ultime due edizioni ed anche l’attuale percorso di qualificazione è quindi iniziato col piede sbagliato.

La scoppola incassata in Norvegia all’esordio nel Girone I non pregiudica ancora del tutto la situazione, ma mette già gli azzurri nella condizione di inseguire una concorrenza che corre veloce. Servirà quindi una crescita importante da parte dell’Italia per scongiurare l’incubo di un’altra Coppa del Mondo vissuta da casa.

In questo contesto di totale bocciatura non può essere esente da critiche anche Luciano Spalletti che era arrivato un paio d’anni fa con enorme entusiasmo nel post Mancini dopo lo scudetto vinto col Napoli. Della proposta di gioco mostrata con i partenopei si è però visto poco o nulla, e i risultati sono stati piuttosto negativi con un Europeo da dimenticare giocato solo un anno fa.

Italia, disastro Spalletti e futuro in bilico: invocato Ranieri

I dubbi sul futuro di Spalletti crescono e lo stesso allenatore di Certaldo in conferenza nel post partita ha ammesso: “Parlerò con Gravina sulle intenzioni che ho e sulle scelte che faccio. Ci vuole morale a sostenere le qualità tecniche di un calciatore. Dopo una prestazione del genere ti fai diverse domande e ti rendi che ci sono delle complicazioni, che vanno affrontate”.

Dopo la gara contro la Moldavia sarà tempo quindi di sedersi e di ridisegnare la situazione, in un senso o nell’altro. Intanto i tifosi sui social sono scatenati ed invocano l’esonero, mentre i pareri su un eventuale erede si sprecano.

A tal proposito Stefano Salandin, giornalista di ‘Tuttosport’ mette subito alla porta l’attuale Commissario Tecnico Luciano Spalletti evidenziando anche il profilo giusto per la sua sostituzione: “Una Federazione lucida va in pellegrinaggio da Ranieri e gli chiede per pietà di venire a preparare la Nazionale agli spareggi il cui approccio con questo Spalletti non è nemmeno immaginabile. Altre soluzioni non ci sono”.