Hai trovato nella borsa del mare la crema solare dello scorso anno? Non gettarla, in casa torna utile

Se hai trovato la crema solare dell'anno scorso non devi gettarla, né tanto meno utilizzarla: piuttosto utilizzala in questo modo e in casa tornerà davvero molto utile.

Manca ormai davvero poco per l’arrivo dell’estate e con le temperature che in questi giorni sono diventate già abbastanza roventi in buona parte della nostra penisola, non resta che recuperare costume, bikini e borsa del mare per fiondarsi subito in spiaggia. Ovviamente la crema solare non può di certo mancare, soprattutto per evitare scottature e arrossamenti.

E sarà proprio recuperando tutte le cose dello scorso anno, che potrà capitare di trovare della crema solare avanzata e che non è sicuramente più buona per proteggere la pelle. Se questo dovesse succedere, non deve assolutamente venire in mente di gettarla via, perché a differenza di quello che si possa pensare, la crema solare avanzata può tornare davvero utile in casa. Si tratta di un’idea davvero geniale, che eviterà sprechi e risolverà un comunissimo problema.

Come usare in casa la crema solare avanzata dallo scorso anno: un’idea unica e geniale

Se sappiamo benissimo come la crema solare avanzata dallo scorso anno non può essere affatto utilizzata per proteggere la pelle, soprattutto sei si tratta delle prime esposizioni al sole, ignoriamo completamente quanto questa possa essere piuttosto utile in casa. Infatti, a differenza di quello che si possa pensare, con della crema solare avanzata si potranno risolvere alcuni piccoli problemi in casa.

Esattamente come capita per tantissimi altri prodotti che abbiamo in casa, anche la crema solare scaduta o avanzata dallo scorso anno può essere riutilizzata in modo geniale. Si tratta di alcuni semplici usi alternativi che la renderanno davvero preziosa ed eviteranno sprechi. Ma veniamo al nocciolo della questione, in che modo possiamo usare in casa la crema solare?

Ebbene, anche se con il passare del tempo la crema solare può perdere efficacia in fatto di protezione, le sue proprietà idratanti restano inalterate pertanto, sarà un ottimo prodotto per rigenerare tutti quei capi in pelle che abbiamo in casa. Borse, scarpe, portafogli e altri prodotti fatti di questo materiale, tendono facilmente a screpolarsi e a spaccarsi, ecco che quindi ‘nutrirli’ con la crema permetterà di evitare e di limitare i danni. Basterà procurarsi un panno morbido, sul quale si andrà a mettere una piccola quantità di crema. Una volta fatto questo si andrà a passare il panno morbido massaggiando delicatamente la superficie dell’oggetto in questione, fino a quando non avrà un aspetto più brillante e curato.