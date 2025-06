Ahi Djokovic, è ufficiale: cambia tutto dopo la sconfitta con Sinner

Nonostante la carta d’identità e l’alto kilometraggio accumulato in questi anni, Novak Djokovic prova comunque a dire la sua ai massimi livelli. Le difficoltà chiaramente aumentano nel confronto diretto con atleti del calibro di Sinner e Alcaraz, il meglio che il tennis attuale possa offrire.

Al netto di un calo fisiologico e di qualche acciacco di troppo Nole prova ugualmente ad andare a caccia di vittorie importanti, nonostante un’astinenza da titoli del Grande Slam che dura ormai da qualche tempo. L’attuale numero 5 al mondo ha salutato il Roland Garros in semifinale cedendo il passo a Sinner in tre set per 6-4, 7-5, 7-6.

Al termine del match è quindi arrivato un logico momento di riflessione per il campionissimo serbo che dopo aver infranto record su record nel tennis inizia a guardarsi intorno per quello che potrebbe essere il futuro. In questo senso i fan temono il suo ritiro con un annuncio in particolare che ha fatto riflettere: “Potrebbe essere stata la mia ultima partita qui, non lo so, è per questo che è stato commovente. – le parole riportate da ‘Supertennis’ – Non ho detto che è stata l’ultima, ma che potrebbe essere stata l’ultima. Ma se questa è stata la partita d’addio al Roland Garros, è stata meravigliosa in termini di atmosfera e di ciò che ho ricevuto dal pubblico”.

L’amore del pubblico è stato evidente anche nella sfida contro Sinner, a suo modo simbolo di questa nuova era di grandi tennisti che sta portando al ricambio generazionale. Proprio il ko contro il numero uno al mondo ha riscritto un dato importante.

Sinner super Djokovic negli scontri diretti: il dato è già storia

Janniks Sinner battendo Djokovic nella semifinale del Roland Garros ha messo un altro importante tassello in una carriera in grande ascesa.

Sono saliti a cinque i successi dell’altoatesino nei confronti diretti con la leggenda serba. Quattro vittorie di fila a partire dalle Finals di Coppa Davis a favore dell’italiano che ora conduce per 5-4 nel computo totale con Nole.

Si tratta di un dato storico per Sinner al cospetto di quello che da molti è considerato il ‘miglior giocatore della storia’. I tennisti che possono vantare uno score simile in positivo contro Djokovic giocando più di tre match nel totale sono solamente due. Uno è l’azzurro che ha appena raggiunto il traguardo e l’altro Andy Roddick peraltro con lo stesso score di 5-4.

Gli altri in positivo contro Nole ma con meno partite giocate sono: Kyrgios, Ivo e Gonzalez per 2-1, Marat Safin, Jiri Vesely e Alejandro Tabilo per 2-0.